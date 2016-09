Mirko Šarović

Rusija je pozitivno odgovorila Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH na zahtjev za ukidanje zabrane izvoza voća i povrća u tu zemlju, a ministar Mirko Šarović za Klix.ba je kazao da će BiH uskoro u Rusiju izvoziti mnogo više nego ranije.

"Protokol sa Rusijom smo usaglasili, dobili smo pozitivno mišljenje i entiteta i to bi sutra trebalo biti na dnevnom redu Vijeća ministara BiH. Kada zabrana zvanično bude ukinuta uvjeren sam da ćemo u Rusiju izvoziti mnogo više nego do sada", kazao je za Klix.ba ministar Šarović.



Rusija ponuđenim protokolom o saradnji želi definisati sve detalje iz trgovinskih odnosa sa našom zemljom o izvozu voća i povrća, a BiH je pristala na ponuđene uvjete.



Šarović dodaje da bi cijeli proces trebao biti završen za nekoliko dana.



To je rezultat aktivnosti Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH sa entitetskim nadležnim službama, nakon što je Rusija početkom augusta donijela privremenu mjeru o zabrani uvoza voća i povrća iz BiH, zbog sumnje u regularnost fitosanitarnih nalaza i porijekla proizvoda.



Rusija je nakon mnogo zamjerki na rad entitetskih sanitarnih inspekcija tražila da BiH uspostavi jednu adresu s kojom će komunicirati u budućnosti.



S obzirom na to da je Rusija za BiH veoma važan vanjskotrgovinski partner, jedan od najvažnijih pored Evropske unije, ukidanje zabrane izvoza se nametalo kao prioritet.



Rusija ima veoma stroge kontrole i visoke standarde kada je u pitanju uvoz hrane pa su nedavno u BiH poslali novu inspekciju koja treba utvrditi ispravnost proizvodnih pogona za preradu mlijeka i mliječnih proizvoda te mesa i mesnih proizvoda.



Procjena domaćih vlasti je da će i na tom pitanju uskoro sve biti riješeno bez ikakvih novih zabrana koje bi definitivno naštetile domaćim proizvođačima.



Biznis.ba / Klix.ba