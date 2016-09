Banja Luka

U toku projekta CREDO Krajina, grant novcem su podržane 62 kompanije iz prioritetnih sektora, na osnovu čega je otvoreno 489 novih radnih mjesta, saopćeno je.

Na osnovu tri objavljena javna poziva za sufinansiranje projekata, preduzećima su iz Razvojnog fonda CREDO projekta isplaćeni grantovi ukupno vrijedni 1.639.193 KM, a kompanije su investirale u razvojne projekte još 5.993.874 KM. U prosjeku je na 1 KM granta investirano 3,66 KM.



Jedan od najvažnijih rezultata projekta je unapređenje komunikacije, suradnje i međusobnog povjerenja ne samo među preduzećima u najkonkurentnijim sektorima, već između preduzeća, relevantnih fakulteta i drugih institucija podrške.



Projekat CREDO Krajina finansirala je Švedska, implementirala Agencija za razvoj preduzeća Eda iz Banja Luke, a rezultati su sumirani na sastanku predstavnika švedske ambasade u BiH i te agencije.



S obzirom na to da su metode rada i instrumenti podrške, razvijeni u toku projekta, pokazali visok nivo djelotvornosti, intenzivno ih preuzimaju drugi međunarodni donatori, projekti i institucija podrške kao što su UNDP, GIZ i drugi.



Marie Bergström iz Ambasade Švedske u BiH je na današnjem sastanku kazala da je ovaj projekat bitno drugačiji od mnogih drugih usmjerenih na unapređenje konkurentnosti preduzeća i lokacija te da je napravio prekretnicu u nekoliko važnih aspekata.



Prvo, veliki broj vlasnika i direktora firmi je bio stalno i intenzivno uključen u dijagnozu problema i osmišljavanje intervencija za jačanje njihove konkurentnosti. Odgovarajućom kombinacijom studijskih posjeta, radionica i obuka za direktore, pružene savjetodavne podrške u rješavanju konkretnih problema, sufinansiranja projekata kojima se unapređuju proizvodne mogućnosti i procesi, unapređenjem javno-privatnog dijaloga kroz rad privrednih savjeta i drugim korišćenim instrumentima, ostvaren je značajan doprinos unapređenju konkurentnosti preduzeća u sektorima metaloprerade, drvoprerade, prehrambene industrije i industrije kože i obuće.



U ovim sektorima u Krajini došlo je do značajnog povećanja izvoza, posebno na tržište EU, rasta dodatne vrijednosti, koja uključuje i rast bruto plata, te rasta produktivnosti.



Intenziviran je dijalog lokalnih vlasti i privrednika i unaprijeđeno poslovno okruženje u nizu gradova i općina uključenih u projekat. Uz to, podržane su nove prakse energetske efikasnosti u preduzećima i promovisane uspješne žene u biznisu u skladu sa sistemom vrijednosti do kojeg drži Švedska kao glavni finansijer projekta.



Ovakvi rezultati dolaze u pravo vrijeme i predstavljaju dobre orijentire za ubrzano provođenje Reformske agende u Bosni i Hercegovini, istakla je Bergström.



Biznis.ba / FENA