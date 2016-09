Iako je EPBiH već donio odluku o osnivanju nove firme TTU Energetik, radnici najavili zatvaranje u krug fabrike ukoliko im se do ponedjeljka ne uplati staž.

Iako je na prekjučer održanoj sjednici Skupštine Elektroprivrede BiH donesena odluka o osnivanju novog privrednog društva TTU Energetik d.o.o. Tuzla, koje bi trebalo kupiti TTU u stečaju, radnici su najavili zatvaranje u krug fabrike i štrajk ukoliko im se do ponedjeljka ne isplati zaostali radni staž.



„Nas više ništa ne interesuje, nek’ je prodaju, nek’ ne prodaju, nek’ rade šta hoće. Mi hoćemo svoj staž do ponedjeljka ili ćemo se zatvoriti fabriku. Prvo su nam obećali da ćemo početkom godine dobiti staž, pa onda i da ćemo raditi u TTU, ali očito nas lažu i varaju, i predsjednik države i premijeri. Neće više“, kazao nam je Mehmed Terzić, predsjednik Sindikata TTU.



Iako ima određenih pomaka kada je riječ o osnivanju nove firme, sigurno je da do ponedjeljka ništa ne može biti riješeno. Da bi došlo do osnivanja preduzeća, iste odluke mora usvojiti i RMU Banovići, kao suvlasnik. Tek nakon toga može se potpisati ugovor o osnivanju TTU Energetik, u kojem bi 80 posto kapitala imao EPBiH, a 20 RMU. Nakon toga, nova firma mora kroz stečaj kupiti proizvodni dio TTU.



Četvrti javni oglas na cijenu od 6,3 miliona KM bi trebao biti raspisan u narednim danima i ovaj iznos će biti dovoljan da zatvori potraživanja radnika, odnosno Poreske uprave FBiH po osnovu doprinosa za radnike.



„Očekujem da se što prije registruje ta nova firma i da ona postane vlasnik tuzlanskog pogona TTU, naravno ukoliko da najbolju ponudu na prodaji“, kazao je kantonalni ministar industrije Srđan Mićanović, koji je sa Vladom TK-a medijator između TTU i potencijalnih novih vlasnika.



Podsjećamo, u TTU je stečaj pokrenut u novembru 2015, kada je radnicima obećano da će do nove godine imati uvezan staž i posao u novoj firmi.



Biznis.ba / Oslobođenje