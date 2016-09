Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac, entitetski ministri raseljenih osoba i izbjeglica, entitetski ministri energije, rudarstva i industrije i direktori tri elektroprivrede.u BiH potpisali su danas u Sarajevu Memorandum o saradnji s ciljem bržeg rješavanja pitanja snabdijevanja električnom energijom povratničkih domova.

Prioritet



Memorandumom će biti olakšan i ubrzan proces elektrifikacije povratničkih domova bez ranije problematičnih i dugih procedura. Da je priključenje na elektromrežu osnovu bez kojeg je nemoguće govoriti o povratku, a posebno ne o njegovoj održivosti, istakla je Borovac.



"Mi smo prije svega realizirajući naše zadatke zaključili da nam je prioritet elektrifikacija povratničkih naselja jer smo ocijenili da se dugo čeka na administrativne procedure i da to sve zadržava povratak, onemogućava njegovu efikasnost. Nećemo tražiti krivca za to, veliki broj naselja je urađen bez dovođenja električne energije, to je razlog da posebno u tim mjestima ne možemo govoriti o održivosti povratka", rekla je.



Memorandum će, kako je istakla, biti skraćene administrativne procedure za šest mjeseci koliko je trajao proces elektrifikacije.



"Elektroprivrede će besplatno pružiti izvedbe elektrifikacije, besplatnu tehničku pomoć i vršiti besplatan nadzor. Nadležna ministarstva će izdvajati sredstva preko fonda za povratak, a najvažnije - povratnici dobijaju električnu energiju bez ikakve naknade za priključenje, dok je ranije bilo nesporazuma. Do sada smo samo od 2008. godine u ovaj projekat uložili preko 15 miliona konvertibilnih maraka (KM). Još uvijek su veliki zahtjevi za priključenje električne energije, gotovo 90 općina u BiH izrazilo je takve zahtjeve. Ovo je veliko i veoma važno pitanje za povratnike", rekla je Borovac.



Nema podataka



Još uvijek nema podataka o broju povratničkih domaćinstava koja potražuju priključenje električne energije u oba bh. entiteta.



"Tačne podatke kolika je potreba općina prema povratnicima dobit ćemo nakon provođenja javnog poziva i moći ćemo s tačnim podacima izaći nakon provedenog poziva, kolike su to potrebe i koliko je to novca još potrebno da zaokružimo ovo pitanje", naglasila je Borovac.



Ministar za izbjeglice i raseljene osobe Republike Srpske Davor Čordaš izjavio je kako nema specifično određenih naseljenih mjesta u Republici Srpskoj koja imaju problema sa elektrifikacijom.



"Imali smo jedno vrijeme problem u Kotor-Varoši, ali je problem bio dalekovod, tu smo imali problem. Da postoje neke izrazite općine gdje imamo problem elektrifikacije, takav problem nemamo", rekao je Čordaš.



Kada je riječ o Federaciji BiH, ministar raseljenih osoba i izbjeglica FBiH Edin Ramić naglasio je da je riječ o povratnicima koji su se vratili u većinom porušena naselja bez uvjeta za stanovanje stoga imaju problema sa dovodom električne energije.



"Nekad elektrodistribucije sporo reaguju, tako da realizacija projekta traje i po nekoliko mjeseci. Najveći izazovi su takozvani usamljeni povratnici, takvih je najčešće u istočnoj Bosni, Livnu, Duvnu i tako dalje", rekao je Ramić.



Biznis.ba / AA