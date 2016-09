Na Vijeću ministara BiH uskoro će se naći izmijenjeni Pravilnik o maksimalnim cijenama lijekova, kojim će, nakon što stupi na snagu, cijene lijekova u našoj zemlji biti jeftinije za deset posto i više, saznaje "Dnevni avaz". Svjetska banka traži da BiH usvoji pravilnik o lijekovima kako bi mogao biti operativan kredit od 70 miliona dolara.

Kamen spoticanja



Na novom pravilniku, koji je pretrpio određene izmjene, intenzivno se radilo nekoliko mjeseci. Zahtjevan posao uradilo je Stručno vijeće pri Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH. Ivan Prlić, predsjedavajući Stručnog vijeća, kazao je za "Avaz" da je prije mjesec Vijeću ministara dostavljen izmijenjeni pravilnik. No, nakon što Vijeće ministara, možda već na idućoj sjednici, usvoji novi pravilnik o referentnim cijenama lijekova, uštede na godišnjem nivou dosezat će i do 100 miliona KM.



Pravilnik o načinu kontrole cijena lijekova u BiH od 2008. godine je kamen spoticanja. Iako se na Vijeću ministara BiH nalazio nekoliko puta, do sada nije iskazana volja da on bude i usvojen.



- Jedina smo zemlja u Evropi koja nema pravilnik o lijekovima, zbog čega njeni građani plaćaju i do četiri puta skuplje lijekove od onih u zemljama regiona - kazao je Prlić.



Interes za donošenje ovakvog akta pokazali su i nadležni u vladajućoj koaliciji u Federaciji, kao i nadležno Ministarstvo zdravstva FBiH, na čijem se čelu nalazi ministar Vjekoslav Mandić. Prlić tvrdi da će donošenjem ovog pravilnika tržište lijekova biti uređenije i pravednije. On je stava da je pravilnik trebalo davno usvojiti. Dodao je da su najvažniji koraci napravljeni te da bi ova priča uskoro mogla dobiti svoj kraj.



Uspostavljeni standardi



- Novim pravilnikom doći će do pravičnijih cijena lijekova, koje su transparentne i koje su u okvirima zemalja u našem okruženju. Mi smo sve završili, sada je sve na Vijeću ministara BiH - kazao je Prlić.



On je pojasnio da je ranije doneseni Pravilnik o lijekovima izmijenjen upravo na zahtjev Vijeća ministara. Također, Prijedlog pravilnika sadrži nove formulacije starog pravilnika i izmjene u esencijalnoj listi koje prate uspostavljene standarde u regionu.



U pripremi i novi pravilnik o načinu odobravanja lijekova za tržište?!



Komisija za lijekove BiH pri Agenciji za lijekove i medicinska sredstva, kako nam je potvrđeno, radi na donošenju i novog pravilnika o načinu odobravanja lijekova za tržište. Ovaj je pravilnik, kako nam je nezvanično potvrđeno, u pripremi.



- Mi raspravljamo o kvalitetu djelotvornosti i sigurnosti lijekova. Postoji trenutno Pravilnik za stavljanje lijekova u promet. Ako bude novog pravilnika, on se ne bi bitno razlikovao od postojećega, bio bi vrlo sličan onome kako se to radi u EU. Postojeći pravilnik govori koju dokumentaciju proizvođač lijekova treba dostaviti, koja ispitivanja treba provesti prije nego što se odobri neki lijek za stavljanje u promet u BiH. Procedure da dobijemo novi lijek su duge. Govorimo o potpuno novom molekulu, to su stotine hiljada radnih sati, to su brigade istraživača - kazao je prof. dr. Miroslav Šober, predsjedavajući Komisije.







Biznis.ba / Avaz