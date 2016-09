Bobar banka u likvidaciji dobila je presudu „tešku“ sedam miliona maraka protiv Evroaksis banke iz Moskve, ali taj iznos ne može naplatiti jer je Evroaksis banka otišla u stečaj nedugo nakon što je izgubila spor.

Bobar banka u likvidaciji tužila je Evroaksis banku jer joj nije platila garnacije od sedam miliona KM koje je izdala za firmu „Rudnap“ iz Rusije.



„Rudnap“ je u vlasništvu srbijanskog biznismena Vojina Lazarevića, koji je istovremeno jedan od najvećih akcionara propale Evroaksis banke.



U presudi Arbitražnog suda u Moskvi donesenoj 11. jula ove godine, koja je u posjedu CAPITAL-a, navedeno je da je Bobar banka u likvidaciji podnijela tužbu kako bi naplatila 3,1 milion evra i 503.563 evra na ime kamate od Evroaksis banke, a po osnovu garancija koje je dala za tri kredita „Rudnapa“ koje ta firma nije vraćala.



Radi se o kreditima koje je Bobar banka dala „Rudnapu“ krajem 2013. godine u iznosu od dva miliona KM, početkom 2014. takođe u iznosu od dva miliona KM te polovinom 2014. godine na iznos od dva miliona KM. Period otplate ovih kredita bio je najduže godinu dana.



„Zbog neizmirivanja obaveza iz ugovora o zajmu, Bobar banka je uputila Evroaksis banci zahtjev za naplatu iznosa iz garancija u valuti iz ugovora o zajmu odnosno u konvertibilnim markama. Međutim, Evroaksis banka je odbila isplatu po garancijama, navodeći da zahtjevi ne odgovaraju uslovima iz garancija, a vezano za valutu plaćanja“, navedeno je u presudi.



Bobar banka je ponovo uputila zahrtjev za plaćanje, ali je banka u Rusiji opet odbila ovaj put navodeći da je propušten rok za obraćanje sa zahtjevima po garancijama.



Sud je odbacio navode Evroaksis banke u vezi sa valutom i rokovima plaćanja navodeći da su zahtjevi tužioca za plaćanje u valuti navedenoj u ugovoru o zajmu odgovarali uslovima navedenim u garancijama i da su morali biti ispunjeni.



„Zahtjev tužioca za naplatu 3,1 milion evra po garancijama kao i zahtjev za naplatu kamate u iznosu od 503.563 evra je osnovan te se Evroaksis banka obavezuje da plati taj iznos“, navedeno je u presudi.



Međutim, iako je dobila presudu, Bobar banka taj iznos ne može da naplati jer je 31. avgusta u Evroaksis banci pokrenut stečaj, a prethodno joj je krajem maja Ruska Centralna banka oduzela dozvolu za rad zbog nelikvidnosti.



Likvidacioni upravnik Bobar banke Mile Maksimović kaže za CAPITAL da je presuda izvršna, jer se Evroaksis banka nije žalila na presudu, ali da je veoma upitno koliko će od presuđenih sedam miliona KM uspjeti da naplate s obzirom na to da je otvoren stečaj.



„Planirali smo da ćemo taj iznos naplatiti do kraja ove godine, a sada je neizvjesno koliko ćemo uopšte moći da naplatimo. Ono što je sigurno je da u ovoj godini nećemo naplatiti ništa“, kazao je Maksimović i dodao da ima problema i sa naplatom drugih velikih potraživanja što značajno otežava sprovođenje likvidacionog postupka.



On je ponovio da je Bobar banka nesolventna i da ispunjava uslove za otvaranje stečaja. Kazao je da je uvjeren da će banka do kraja godine otići u stečaj. Otvaranje stečaja u Bobar banci značilo bi probleme za fizička i pravna lica koja imaju kreite u toj banci, jer bi sa otvaranjem stečaja svi ti zajmovi odmah došli na naplatu.



Ko je vlasnik Rudnapa i „Evroaksis banke“



Vojin Lazarević, koji je bio jedan od najvećih trgovaca strujom u jugoistočnoj Evropi, prvo sa Vukom Hamovićem u firmi EFT, a zatim sam preko „Rudnapa“, prema pisanju srbijanskih medija, u velikim je finansijskim problemima.



„Rudnap“ je, kako je prenio BIRN, sa godišnjim prometom od 600 miliona evra bio na vrhuncu u periodu od 2007. do 2011, kad je bio među tri najveća trgovca strujom u Srbiji. U ovom periodu „Rudnap“ je bio potpisnik energetskih poslova vrijednih 40 miliona evra. Prve gubitke firma je zabilježila 2013. i 2014. godine.



Revizori firme prijavili su „značajan pad obima trgovine električnom energijom“ u posljednjem kvartalu 2014. i zabilježili odsustvo bilo kakve trgovine u decembru te godine.



Evroaksis banku pratile su brojne afere proteklih godina, a mediji su je, između ostalog, povezivali sa sumnjivim poslovima uvoza struje u Srbiju i dokapitalizaciji Nacionalne štedionice u Beogradu.







Biznis.ba / Capital.ba