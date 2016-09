Foto: Fena

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) najavio je mogućnost da se za Republiku Srpsku (RS) i Federaciju BiH odobri oko 15 miliona američkih dolara grant sredstva za opremanje objekata u skladu s energetskom efikasnošću.

Prethodno su resorni entitetski ministri uputili pismo predstvanicima nadležnih institucija koje se bave održivim zelenim razvojem, izjavila je danas ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a Srebrenka Golić ističući da bi sredstva mogla biti operativna za oko dvije godine.



-Važno je da od međunarodnih institucija dobijemo 'zeleno svjetlo' da idemo dobrim putem kada je u pitanju energetska efikasnost - rekla je Golić na konferenciji o temu "Unapređenje energetske efikasnosti u građevinarstvu kao pokretač privrednog razvoja" na kojoj učestvuju ministri iz zemalja regiona i 250 stručnjaka iz ove oblasti.



Na skupu se razgovara o pravnim, tehničkim i ekonomskim aspektima energetske efikasnosti u građevinarstvu s posebnim akcentom na usklađivanje domaće legislative s pravnim okvirom EU.



Bit će razmatran i ukupan uticaj unapređenja energetske efikasnostu na privredu u pogledu otvaranja novih radnih mjesta i pokretanja domaće proizvodnje.



Ministrica Golić je dodala da se trenutno u RS-u energetska efikasnost implementira u 31 zdravstvenom i prosvjetnom objektu.



I ministar prostornog uređenja Federacije BiH Josip Martić je istakao da je u tom bh.entitetu energetska efikasnost implementirana u više objekata, a posebno je izdvojio tri objekta kliničkih centara, u Sarajevu, Mostaru i Tuzli.



Uz kredit Svjetske banke, kazao, je bit će nastvaljeni takvi projekti, a izrazio je zadovoljstvo i najavom da bi FBiH i RS za dvije godine trebalo da dobiju i novi grant UNDP-a.



Također, ukazao je na značaj razmjene iskustava na ovom skupu u Banjoj Luci o svim aspektima primjene energetske efikasnosti u regionu, a koji bi se mogli implementirati i u FBiH. Ministar građevinarstva Hrvatske u tehničkom mandatu Lovre Kuščević je kazao da su u toj državi već napravljeni značajni projekti u energetskoj efikasnosti, a imaju i programe sve do 2020. i u boljoj su poziciji jer su članica EU i imaju osigurana sredstva.



Podsjetio je i na značaj energetske efikasnosti i potencijale koje nudi kako s aspekta uštede enegije tako i kvalitete življenja.



Ministrica građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović je kazala da u toj zemlji planiraju da do 2020.povećaju energetsku efikasnost po usvojenim zakonskim dokumentima za 15 do 20 posto.



-Istovremeno procenat u strukturi finalne potrošnje energije iz obnovljivih izvora energije trebao bi da bude to tog perioda 27 posto. To su ozbiljni ciljevi, a postoji trend da ćemo ih i ispuniti – navela je ona.



Organizatori konferencije u Banjoj Luci su Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a u saradnji s Njemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju - GIZ, Razvojnim programom Ujedinjenih nacija, Američkom agencijom za međunarodnu saradnju (USAID) i Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS-a.



Biznis.ba / FENA