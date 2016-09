Foto: Fena

Direktorica Sektora za edukaciju Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine (VTKBiH) Elma Kovačević kazala je da bez restrukturiranja porodične firme i mala i srednja preduzeća nemaju budućnost te da svaka kompanija treba pratiti rast i razvoj svojih proizvoda i potrebe tržišta kako bi usaglasila svoje poslovanje sa tim zahtjevima.

To je izjavila uoči seminara "Restrukturiranje i razvoj porodičnih firmi/malih i srednjih preduzeća u BiH" koji je VTKBiH organizirala danas u Sarajevu.



Kovačević je podsjetila da je osnivanje porodičnih firmi u BiH počelo sredinom 80-ih godina te da su u tom periodu ove firme bile nosilac privrednog rasta i razvoja u zemlji. Međutim, naglasila je, 20 godina nakon toga porodične firme su se počele susretati s problemom tranzicije vlasništva sa osnivača na nasljednika, ali i sa novim uslovima upravljanja - s poduzetništva na korporativno upravljanje.



Kako je istakla, cilj seminara je ukazivanje na značaj restrukturiranja porodičnih firmi, imajući u vidu da one čine 80 posto ekonomije BiH.



Ukazala je i na činjenicu da samo 70 posto firmi u vlasništvu porodica preživi prijenos vlasništva sa osnivača na nasljednike, a samo 5-15 posto firmi u Evropskoj uniji doživi prijenos vlasništva na treću generaciju.



Stoga, zaključila je, ukoliko porodična firma ne prati rast i razvoj, ne ulaže u nove razvojne projekte te ukoliko ne prenosi znanje, neće moći opstati na tržištu.



Predavač na seminaru Alma Nehić napomenula je da je 20 godina nakon osnivanja porodičnih firmi u BiH više od 80 posto njih i dalje u vlasništvu osnivača te da je za njih došlo vrijeme da restrukturiraju kompanije i prenesu upravljanje na svoje nasljednike.



- Za bosanskohercegovačke, kao i za kompanije u regiji, bitno je da veoma brzo krenu s projektom restrukturiranja, jer borba s konkurencijom i nadolazećim izazovima neće biti moguća ukoliko kompanije organizaciono iznutra nisu spremne - istakla je Nehić.



Pojasnila je da se restrukturiranje porodičnih kompanija može odvijati korak po korak i po odjelima, što je i poželjno, jer se radi o velikim organizacionim promjenama i dodala da uspješno restrukturiranje jednog poslovnog odjela u malim i srednjim preduzećima ne može trajati kraće od jedne godine.



Izvršni direktor firme "Alma Ras" Rasim Memagić istakao je da je za ovaj proces potrebna disciplina u ispunjavanju obaveza i strpljenje zbog dugotrajnosti procesa, ali da su, uprkos brojnim izazovima, iskustva ove firme pozitivna.



Svim porodičnim firmama koje su u dilemi da li da započnu restruktiriranje, preporučio je da to urade što prije, jer se bez toga nijedna firma ne može razvijati i njeno postojanje dolazi u pitanje.



Biznis.ba / FENA