Foto: Ilustracija

Statistika u Federaciji, kada je riječ o tržištu rada, prvi put ove godine promijenila je putanju, pa je zabrinjavajuće visok stepen nezaposlenih počeo opadati. Promjene su evidentirane nakon što je Vlada FBiH prepoznala ovaj gorući problem i pokrenula niz aktivnosti kako bi se stanje promijenilo.

Pronalazak rješenja



Prvi korak u pronalasku rješenja napravljen je donošenjem Uredbe o zapošljavanju, a za tu namjenu izdvojeno je 50 miliona KM. No, s obzirom na to da je Uredba donesena u vrijeme starog saziva Vlade FBiH, dok se na čelu Ministarstva rada i socijalne politike nalazio Milan Mandilović (DF), omjer broja zaposlenih i nezaposlenih do sada nije bitno promijenjen. Iako prema Reformskoj agendi aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja zauzimaju vrh na listi prioriteta, brzi rezultati, nažalost, izostali su.



Da je to tako, vidljivo je iz podataka Zavoda za zapošljavanje FBiH, prema kojima se nezaposlenost krajem jula, umjesto da se smanji, povećala za 2.530 osoba.



Mandilović: Izostali konkretni rezultati



- Tokom marta, aprila i maja nezaposlenost u FBiH se smanjivala. No, ponovo je došlo do povećanja nezaposlenosti u posljednja dva mjeseca. Krajem juna nezaposlenost se u FBiH povećala za 170 osoba ili 0,05 posto, dok je krajem jula povećana za 0,68 posto u cijeloj FBiH - podaci su Zavoda.



Ipak, ohrabrujuća vijest za sve nezaposlene, njih 68.886, jeste to što je Vlada FBiH dala podršku novom Projektu podrške zapošljavanju, koji vode Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH, na čijem se čelu nalazi Vesko Drljača (SBB), te Ministarstvo finansija i trezora, koji vodi Jelka Milićević (HDZ BiH).



Oči svih njih, s obzirom na to da će kreditnim sredstvima od 55 miliona KM ili 32,2 miliona dolara posao biti osiguran za 32.000 ljudi do 2020. godine, sada su uprte u kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD). Prioritet u pronalasku posla imat će mladi, čija nezaposlenost prelazi 60,5 posto. Projekt će obuhvatiti i kategoriju teško zapošljivih osoba, dok će radno mjesto biti jeftinije nego što je predviđeno Uredbom.



Ministar Drljača stava je da u ovako važnim projektima treba biti operativniji. Drljača nije želio komentirati rezultate koji su do sada ostvareni Uredbom, ali je stava da bez konkretnih rezultata nema ni posla.



Drljača: Važan projekt



- Ozbiljno smo prepoznali problem nezaposlenosti, već smo napravili tim koji ima iskustvo i praksu. Manje smo vezani i uz klasične administrativne procedure, insistirali smo da punu kontrolu nad projektom vrši Ministarstvo - kazao je Drljača.



Dodao je da je ovo veoma bitan projekt, jer je u pitanju veliki iznos sredstava, navodeći da 95 posto sredstava mora biti iskorišteno isključivo u svrhu zapošljavanja.



Kontrola projekta



- Kroz projekt ćemo koristiti "hibridni kredit". Sredstva se neće dobivati unaprijed kao što je to slučaj s komercijalnim kreditima, nego na kraju godine mi ćemo dostaviti dokaze da je zaposleno ljudi koliko je bilo planirano u toj godini. Ako zaposlimo manje, umanjuje se i obim sredstava. Godišnje je riječ o 10 miliona KM, a bit će zaposleno 6.500 do 7.000 osoba - kazao je Drljača.



Pandurević: Nismo uključeni



Odgovore zbog čega nemamo ekspanziju u zapošljavanju nakon što je Uredba stupila na snagu, potražili smo i kod bh. poslodavaca.



- Mi s biroima nemamo kontakt, uopšte nismo uključeni u taj dio priče o zapošljavanju - kazao je Mladen Pandurević, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH.



Biznis.ba / Avaz