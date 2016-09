Povećati izvoz drvnog sektora Federacije BiH sa sadašnjih oko 630 miliona KM na 1,3 milijarde KM u 2026. godini uz povećanje učešća proizvoda više i visoke dodane vrijednosti sa sadašnjih 35 na 65 posto u ukupnom izvozu, jedan je od dugoročnih ciljeva iz Strategije razvoja drvnog sektora u Federaciji BiH (2016 - 2026) koja je danas predstavljena u Privrednoj komori Federacije BiH (PKFBiH) u Sarajevu.

Na sjednici Skupštine Grupacije šumarstva i drvne industrije PKFBiH je istaknuto da bi drvni sektor s obzirom na rezultate koje ostvaruje trebao biti jedan od strateških sektora u FBiH.



Uz povećanje izvoza, po riječima predsjednika radne grupe za izradu ove strategije Matka Stjepanovića, idu i ostali parametri koji se odnose na proizvodnju, zaposlenost, stepen iskorištavanja kapaciteta i drugo. Da bi se to postiglo, kako je dodao, potrebno je mobilizirati sve snage okupljene u ovom sektoru za zajedničku akciju.



Strategija obuhvata niz prijedloga i preporuka Vladi Federacije BiH i nadležnim institucijama s ciljem daljnjeg razvoja ovog sektora. No, jedan od osnovnih preduvjeta je donošenje zakona o šumama u FBiH bez kojeg se ne može stvoriti institucionalni okvir.



Predsjednik Grupacije šumarstva i drvne industrije pri PKFBiH Anto Begić kazao je da je nacrt federalnog zakona o šumama usvojen u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, te stavljen na dnevni red sjednice Doma naroda i da će uslijediti očitovanje Doma naroda u vezi s tim nacrtom.



- Nisam upoznat o daljnjoj proceduri, ali mislim da nacrt podliježe javnim raspravama, zastupničkim amandmanima i da će u nekom, osobno se nadam, poboljšanom obliku biti usvojen u oba doma i da ćemo konačno imati zakon o šumama FBiH - kazao je Begić.



Podsjetio je da je Grupacija ranije raspravljala o tom zakonskom rješenju, te da je dosta diskutanata tada izrazilo određeno nezadovoljstvo i da je mišljenje većine bilo da on ne pruža okvir za održivo gospodarenje šumama u Federaciji BiH, odnosno da ima prostora da se određena rješenja poboljšaju.



- Mislim da u ovom nacrtu ima jedna jako dobra stvar, a to je da se prvi put osigurava sufinansiranje šumarstva na kršu - istakao je Begić.



Naveo je da smatra da su, po rješenjima iz nacrta, poduzeća šumarstva, odnosno korisnici državnih šuma finansijski preopterećeni , a poznato je da je šumarstvo Federacije BiH postavljeno na temeljima samofinansiranja.



Kratkočnim ciljevima Strategije razvoja drvnog sektora zacrtano je donošenje zakona o šumama FBiH čime se stvara i institucionalni okvir za objavu rezultata inventura šuma, zatim osposobljavanje šumarsko privrednih društava za poslovanje na ekonomskim osnovama, te dovršetak procesa certifikacije šuma po FSC standardu.



Među tim ciljevima je i uvođenje sistema raspodjele osnovne sirovine prihvatljivog svim drvoprerađivačima uz davanje prioriteta proizvođačima i izvoznicima viših i visokih faza prerade drveta, a poreznom politikom treba destimulirati prekomjeran izvoz trupaca i rezane građe.







Biznis.ba / FENA