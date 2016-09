Domaći poljoprivrednici ni ovogodišnju jesenju sjetvu neće obaviti sa gorivom oslobođenim od akciza, takozvanim plavim dizelom, što bi u značajnoj mjeri pojeftinilo njihovu proizvodnju.

Pojedini poljoprivrednici kao i stručnjaci iz ove oblasti smatraju da je razlog tome naredba Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koji je zabranio uvođenje ove vrste podsticaja i to uslovio odobravanjem prijeko potrebne tranše.



Ipak, u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH tvrde kako je pitanje plavog dizela izašlo kao nacrt zakona, te je imalo podršku svih relevantnih institucija. Međutim, onda je došlo do sugestija da bi se uvođenjem plavog dizela značajno smanjilo punjenje budžeta Uprave za indirektno oporezivanje.



"Podrška ovoj inicijativi je dobijena iz oba resorna ministarstva, državnih institucija, kao i Uprave za indirektno oporezivanje. Nacrt zakona je bio spreman i usklađen, ali onda se došlo s mišljenjem da bi se budžet Uprave za indirektno dosta slabije punio", kažu u resornom ministarstvu i ističu da se trenutno pokušavaju pronaći rješenje i način da se prevaziđe ta situacija.



"Vode se razgovori kako bi se obezbijedila potrebnapodrška kako bi nacrt zakona sljedeći put kada bude predložen i dobio potrebnu podršku", kažu u Ministarstvu.



Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača - mljekara RS, kaže kako je plavi dizel bruka i sramota države i političara koji je vode.



"Neću da nabrajam sve koji su krivi za to, Vijeće ministara, entitetske ministre, parlament BiH, sve nadležne, ali najkrivlji smo mi seljaci, zato što nismo uzeli štap i najurili tu bagru", ljutit je Usorac, koji kaže da u ovom trenutku radi na pripremi hrane za stoku, pri čemu dnevno potroši 1.000 litara nafte.



"Litar plaćam 1,72 KM, a s plavim dizelom bih plaćao marku. Kada se još vidi da mi treba osam dana da završim sav posao, izračunajte koliko me onda više košta", priča Usorac.



Njegov kolega iz Federacije BiH, Sead Jeleč, sekretar Udruženja poljoprivrednika Kantona Sarajevo, kazao je da koliko je problem u političarima, toliko je problem i u samom seljaku.



"Nama se plavi dizel obećava skoro deceniju, ali političaru nije neki problem nešto obećati pa slagati, njima je riječ ništa. Problem je pored toga što oni sve ovo vrijeme imaju podršku pojedinih organizacija i vođa poljoprivrednika koji zauzvrat dobijaju dobre beneficije za tu podršku", kazao je Jeleč.



Mihajlo Vidić, potpredsjednik Privredne komore RS, kao razloge zašto se ne uvodi plavi dizel navodi moguće instrukcije iz inostranstva, ali i to da je za ovu odluku potreban potpuni konsenzus pri odlučivanju.



"Te dvije stvari nisu isključene kao prepreka, ipak problem je puno veći, jer plavi dizel je kao i svaka druga mjera podsticaja pojedinačno dobra, ali da bismo stvarno vidjeli rezultate, plavi dizel moramo uklopiti u komplet svih dugih mjera. Kada se to spoji u jedno, onda se radi na ostvarivanju strateškog cilja, to jest povećanju konkurentonosti, smanjenu cijene domaćeg proizvoda i tako dalje", istakao je Vidić.



MMF samo paravan Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača RS, nije jedan od onih koji krive MMF za neuvođenje plavog dizela, već misli da bh. političarima to služi kao paravan.



"Poslije toliko godina ništa nisu uradili, a kriju se iza navodnih zakona i naredbi MMF-a, kako je to previše za budžet. A pogledajte sad apsurda, adaptacijom Sporauzma o pridruživanju BiH gubi 120 miliona iz budžeta i to nije problem, a ovih 15 ili 20 za plavi dizel jeste. Tako da je to sve jedna obična manipulacija, mi apelujemo, zovemo, tražimo, ali nema volje", kaže Marinković.







Biznis.ba / NN