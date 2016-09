Nihad Fejzić

Predstavnici veterinarske inspekcije Federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor Ruske Federacije koji borave u BiH kako bi obišli nadležna tijela, subjekte u poslovanju s hranom, laboratorije, granične prijelaze i farme posjetili su laboratorije Veterinarskog fakulteta u Sarajevu.

Predviđeno je da ruski inspektori obiđu 14 kompanija, među kojima su mljekari i kompanije mesne industrije.



Dekan Veterinarskog fakulteta u Sarajevu Nihad Fejzić ističe da je izvoz namirnica životinjskog porijekla izuzetno regulirana oblast, naročito kad je u pitanju provjera ispunjenosti zahtjevnih standarda prilikom uvoza hrane iz drugih zemalja ili kontinenata.



-Primarni razlog za ovu regulaciju jeste u činjenici da su se bolesti životinja i ljudi oduvijek prenosile trgovačkim kanalima, a u današnje vrijeme, takvi rizici su iz razumljivih razloga veći nego ikada.



BiH pokušava pronaći svoju poziciju na svjetskom tržištu hrane, i otvoriti vrata drugih tržišta za svoje proizvođače, što danas nije nimalo lako. Ruska veterinarska inspekcija boravi u našoj zemlji s ciljem da izvrši veoma detaljnu provjeru funkcioniranja našeg cjelokupnog sistema, i pozitivan nalaz i preporuka ove inspekcije bi značila da naši proizvođači imaju mogućnost izvoza na novo tržište od 140 miliona stanovnika - kaže Fejzić.



Naglašava da su laboratorije Veterinarskog fakulteta također predmet inspekcije, s obzirom na to da laboratorijska dijagnostika čini jednu od najvažnijih karika u sistemu zdravlja životinja i sigurnosti hrane.



-S obzirom na to da naše laboratorije imaju implementiran međunarodni ISO 17025 standard i da ovaj standard uvažava i Ruska Federacija, najviše vremena u detaljnoj i temeljitoj inspekciji se provjeravala ispunjenost ovog standarda. Cjelokupni laboratorijski sistem u BiH je i ranije bio predmet sličnih inspekcija i evaluacija, smatramo da se on svakodnevno poboljšava, međutim, ima slabosti koje treba rješavati naročito u domenu njegove koordinacije i finansiranja. Veliki napredak, naročito s aspekta kontrole zaraznih bolesti, uslijedit će s otvaranjem nove laboratorije za zdravlje životinja koja će djelovati u sastavu Veterinarskog fakulteta i koja je finansirana sredstvima svjetske banke, federalnog ministarstva poljoprivrede i Kantona Sarajevo. Ova laboratorija izgrađena je na Stupu i u potpunosti će zadovoljiti sve biosigurnosne zahtjeve, uskoro se očekuje njeno otvaranje i time će se BiH pridružiti zemljama u svijetu koje dijagnostiku i kontrolu zaraznih bolesti životinja provode s najsavremenijim i najefikasnijim metodama-ističe dekan Fejzić.



Dekan Veterinarskog fakulteta ocjenjujući posjetu inspekcije Federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor Ruske Federacije kaže da je rano govoriti o ukupnim rezultatima.



- Pored laboratorija su u toku i posjete proizvodnim objektima, provjera funkcionisanja sistema od farmi do tržišnih lanaca, legislativa, spremnost na odgovore u slučaju pojave bolesti ili toksičnih materija i drugo tako da će vjerovatno nalaz ove inspekcije u finalnoj formi biti dostupan nekoliko mjeseci nakon provedene inspekcije-dodaje Fejzić.





Biznis.ba / FENA