Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić potvrdio za Fenu da se neće mijenjati Akcioni plan za korištenje obnovljivih izvora energije u FBiH (APOEF), u kojem su navedeni primarni izvori iz kojih se dobiva električna energija i koji će biti poticani.

- Plan je definiran do 2020. godine i po njemu poticaje, koje su potpisale kompanije, a koje su došle na spisak za preferencijalne korisnike, je popunjen iz razloga što je predimenzioniran. U svakom slučaju taj poticaj ne bi trebao biti toliki, to jest puno veći nego što je to u regionu – kazao je Đindić.



Navodeći da neće biti mogućnosti za promjenu i povećanje, naglasio je da će u narednom periodu poticaj čak biti i smanjen.



Đindić je ove sedmice prisustvovao sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta, na kojoj je resornom ministarstvu delegat Kluba Hrvata Damir Jukić uputio pitanje kada će se promijeniti Akcioni plan za korištenje obnovljivih izvora energije u FBiH koji je usvojila Vlada Federacije BiH.



- To se odnosi na sticanje statusa potencijalnog privilegovanog proizvođača solarne energije, jer je kvota ovih postrojenja ispunjena do 2020. godine, zbog čega mnogi investitori odustaju od investicija – kazao je Jukić.



Smatra da je perspektiva izgradnje solarnih elektrana u BiH svijetla budući da je "BiH zemlja koja ima duplo više sunčanih dana od Njemačke".



