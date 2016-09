Mi smo ozbiljni investitori i nas mali projekti ne zanimaju, u Sarajevo smo došli zbog velikih investicija.

Ovo je intervjuu za Dnevni avaz kazao Muhamed Ibrahim el-Šejbani, izvršni direktor državnog investicijskog fond Dubaija – Investment Corporation of Dubai (ICD), koji je prije nekoliko dana potpisao memorandum o saradnji s Vladom Kantona Sarajevo u vezi sa ulaganjima u bh. prijestonici.



El-Šejbani, koji je desna ruka šeika Muhameda Rašida el-Maktuma, predsjednika vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) i jednog od najbogatijih ljudi na svijetu, potvrdio je namjeru da ovaj fond, koji godišnje ima prihode više od 50 milijardi eura, za početak u BiH sagradi elitni hotel s pet zvjezdica na Skenderiji.



Fond na čijem je čelu raspolaže portfolijem vrijednim čak 160 milijardi dolara.

"Mi smo ovdje već duže vrijeme kroz BBI banku. Tu smo i kroz investicije u poljoprivrednoj oblasti, stalno kupujemo nove pogone u koje investiramo. To su „Bosnaplod“ Brčko, kupili smo nedavno i firmu „Hepok“, povezali Sarajevo s Dubaijem putem naše aviokompanije „Fly Dubai“. Ali, smatramo da je sada dobar trenutak da se te investicije podignu na viši nivo. Kada je u pitanju Skenderija, naš tim prije tri dana završio je sve pripreme za raspisivanje tendera za master plan na Skenderiji. Ono što ja vidim, ovo je idealna lokacija za gradnju hotela s pet zvjezdica. Ali, o najavljenim ukupnim investicijama još je rano govoriti. Mogu reći: Evo, uložit ćemo 300 miliona dolara, ali to nama ništa ne znači. Čim sve projekte završimo, onda ćemo govoriti o sredstvima. A da ćemo graditi hotel, to je tačno".



El-Šejbani je poručio kako žele u Sarajevu sagraditi nešto posebno, jedinstveno i različito, što će promijeniti sliku grada.



"Sarajevo ima sav potencijal da se razvija poput Dubaija", istkao je te dodao da je cilj zainteresirati ljude iz Dubaija da dolaze u BiH. Ali, potrebno je najprije pojačati turističku ponudu, smještaj i hotelske kapacitete koji zadovoljavaju njihove potrebe.

"Moj je prijedlog da dio radnika iz BiH, kako bismo ojačali turističke kapacitete, odvedemo u Dubai i uključimo u međunarodno tržište turizma, da ih obučimo, da vide kako djeluje veliko tržište. Turizam je velika šansa za BiH, ali BiH još nema dovoljno kapaciteta da zadovolji potrebe gostiju iz Dubaija."



El-Šejbani kaže da Sarajevo ima potencijal da napreduje, ali se mora uvezati sa svim ostalim gradovima i regionalnim centrima. Mora se uvezati aviolinijama s Velikom Britanijom, više saobraćati s Njemačkom.

"Kada bih ja bio savjetnik vaše vlade, ja bih im rekao da se morate povezati više sa svijetom, otvoriti više linija prema Zapadu i drugim evropskim centrima, poručio je.

Potvrdio je zainteresovanost za kasarnu Jajce za koju kaže da je dobra lokacija, ali i dodao da je sada prioritet Skenderija.



