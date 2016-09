Proceduralne pripreme za izgradnju bloka sedam, koji bi trebao biti najveća poslijeratna energetska investicija u BiH, privode se kraju. U Elektroprivredi BiH očekuju da bi radovi mogli početi u prvoj polovini naredne godine. No, prije toga, kineska razvojna banka, kod koje će se Elektroprivreda BiH zadužiti, želi se uvjeriti da li je Elektroprivreda sposobna da ovaj projekat, koji će koštati milijardu i po maraka, implementira.

"Predstavnici kineske razvojne banke žele napraviti uvid u poslovanje Elektroprivrede BiH. Po onome što smo im dostavljali ranije, imamo pozitivan stav o tome. Očekujemo, kako su kineski partneri iskazali želju, da će ugovor o kreditu biti potpisan u novembru", navodi direktor EPBiH Bajazit Jašarević.



Zbog izuzetno niskih cijena električne energije na regionalnom tržištu, blok sedam neće biti rentabilan. "Onda kada je rađen, rađen je za kalkulaciju od 55 eura po megavat-satu. U međuvremenu je cijena električne energije jako pala. Kad bismo računali s ovom cijenom električne energije onda bismo privremeno odustali", dodaje Jašarević.



Blok sedam ima minimalne šanse da bude dugoročno isplativ. Ali, termoektrana u Banovićima, ukoliko se ikada izgradi, neće biti rentabilna, tvrde u Elektroprivredi BiH. "Pitanje rada bloka u Banovićima treba više vezati za tržište nego za mogućnost da se izgradi. Elektroprivreda izgradnjom novog bloka izbacuje stare blokove iz upotrebe, i zbog toga je u povoljnijem položaju nego Banovići", pojašnjava Jašarević.



Dosadašnje poslovanje i neracionalan ulaganja Elektroprivrede mogla bi biti kočnica u izgradnji velikih energetskih projekata, kao što je blok sedam. Naime, od osnivanje koncerna Elektroprivreda je u rudnike, prema analizi federalnih revizora, uložila 235 miliona maraka. No, pravih efekata na povećanje obima proizvodnje nije bilo. Sporne su i pozajmice rudnicima od 53 miliona maraka, koje nikada nisu vraćene.



"To ulaganje nije bilo u skladu s pravilima struke. Ulagalo se svuda pomalo i to nije dalo efekta u povećanje proizvodnje", zaključuje Jašarević.



EPBiH mora hitno nabaviti modernizovana široka čela u rudnike koncerna te značajno povećati proizvodnju uglja i drastično smanjiti troškove proizvodnje električne energije kako bi bila konkuretna na regionalnom tržištu.



Biznis.ba / Indikator.ba