Foto: Klix.ba

Sve je spremno za početak gradnje najvećeg turističkog kompleksa u jugoističnoj Evropi koji će biti smješten na području Prečkog Polja u općini Trnovo. Izvršni direktor kompanije Buroj International Group Ismail Ahmed na današnjoj press konferenciji je izjavio kako će biti izgrađene dvije žičare, a jedna od njih će turistički grad povezivati s Bjelašnicom.

Za sutra je najavljeno postavljanje kamena temeljca te se, prema riječima Ismaila, očekuje historijski dan za Bosnu i Hercegovinu.



"Veliki broj će ljudi će prisustvovati ceremoniji postavljanja kamena temeljca, osobe iz poslovnog svijeta, diplomatije, ali i drugih zemalja. Bit će to specijalni, otvoreni dan za sviju, a bit će i više ceremonija. Prema našem planu, gradit će se 300 vila, četiri hotela, restorani, fontane, a sve će to biti smješteno u centru kompleksa i završeno do 2020. godine", kazao je Ismail.



Sutrašnje postavljanje kamena temeljca nagnat će i ostale investitore da se probude i počnu ulagati u BiH, mišljenja je investitor te dodaje kako će ovo biti ekonomska promjena za BiH.



"Kompletan kompleks dodatno će upotpuniti dvije žičare - jedna će turistički grad povezivati s Bjelašnicom, a druga će biti namijenjena za zabavu. Bitno je napomenuti da će u kompleksu biti zaposleno hiljade ljudi koje će angažirati građevinske kompanije ili zaštitarske agencije, sve prema potrebi", naglasio je investitor.



Ranije se pominjala i gradnja bolnice u okviru turističog kompleksa, a Ismail Ahmed ističe da će ona biti međunarodnog karaktera, kao i da postoji više sličnih koje su ovo vidjele kao zanimljivu ideju i žele biti partneri u projektu.



"Bolnica će biti otvorena za sve ljude kojima budu potrebne usluge te ne postoji ciljna skupina. Dodatno, cijena za vile i kuće unutar turističkog grada će biti od 2.300 KM po metru kvadratnom i to nije povoljno samo za srednju, već i nižu klasu građana. Već smo počeli birati kompanije i dali smo im naloge za početak gradnje, a nakon ceremonije postavljanja kamena temeljca i ostali radovi će početi", zaključio je izvršni direktor kompanije Buroj International Group.







Biznis.ba / Klix.ba