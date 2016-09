Federalno ministarstvo prometa i komunikacija uz pomoć Svjetske banke i financijsku podršku švedske organizacije SIDA okončava aktivnosti na izradi plana za restrukturiranje željeznica – potvrdio je u razgovoru za Fenu pomoćnik ministra za željeznički i vodni transport Ismet Demirović povodom donošenja Transportne strategije Federacije BiH.

U planu su navedena tri scenarija za restrukturiranje željeznica.



- Prvi je da željeznice budu uređene kao holding društvo, a drugi razdvajanje infrastrukture od operatera. To je sve trenutno u završnoj fazi, a Vlada će kasnije odlučiti koji će scenarij za restrukturiranje željeznica odabrati – kazao je Demirović, koji je učestvovao u izradi plana.



Nacrt dokumenta dostavljen je resornom ministarstvu koje je dalo svoje primjedbe, a potom će biti prezentovan Vladi FBiH.



Vlada Federacije treba do kraja decembra usvojiti plan za restrukturiranje željeznica, prema definiranim obavezama u toku trajanja aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom.



- Restrukturiranje željezničke kompanije u skladu s direktivama EU i otvaranje željezničkog tržišta glavna su regulatorna pitanja sadržana u Transportnoj strategiji Federacije BiH. To je prvi dokument te vrste koji je utvrdila Vlada Federacije, na osnovu kojeg će se moći aplicirati prema EU fondovima i napraviti izvore finansiranja koji su prijeko potrebni u željezničkom sektoru – istakao je Demirović.



Pojašnjava da su sredstva neophodna radi stvaranja održivog sistema finansiranja željezničke infrastrukture.



- To znači da bismo imali priliv sredstava, a ne kako je sada slučaj da idemo putem budžeta, a budžet ne izdvaja dovoljno sredstava za održavanje. Predviđa se da sredstva budu osigurana u budžetu putem uvođenja akcize na naftu (pet feninga) ili duhan, što bi bilo namijenjeno za održavanje željezničke infrastrukture – rekao je Demirović.



U pogledu rekonstrukcije željezničkih putnih pravaca naglašava da je završen južni dio koridora 5-C, te je potrebno izvršiti rekonstrukciju prema Doboju tako da bude završena rekonstrukcija tog koridora, koji je uvršten na osnovne evropske pravce.



Strategija propisuje da treba unapređivati kapacitete za utovar i istovar na teretnim terminalima.



- To se može postići jednim dijelom poboljšanjem intermodalnog transporta, što znači da moramo napraviti stanice i terminale za kontejnerski saobraćaj. Naime, budućnost je u intermodalnom transportu tako da se kontejnerski saobraćaj prebaci do 2020. na željeznički – objasnio je.



Federalno ministarstvo namjerava poboljšati ovaj vid transporta na način da osigura centre gdje bi se vršio utovar i istovar.



Intermodalni transport tereta je transport u kojem se za prijevoz neke jedinice tereta kombiniraju najmanje dva različita moda prijevoza (npr. brod i željeznica). Time se otvaraju brojne kvalitetne mogućnosti u prijevozu tereta, a u uhodanim intermodalnim lancima prijevozni se troškovi smanjuju.



Osim toga, Demirović navodi da je potrebno završiti proces elektrifikacije mreže.



- U Federaciji je 70 posto mreže elektrificirano, a 30 posto nije, te je ostalo da se završi elektrifikacija pruge od Tuzle prema Zvorniku, dužine 138 kilometara – kazao je.



Što se tiče unapređenja nepopravljenog dijela koridora 5-C u FBiH (Sarajevo - Doboj), dužine 162 km, naglašeno je da su završeni radovi Sarajevo – Bradina i da predstoji gornji dio prema Maglaju.



- Projektna dokumentacija ima za Sarajevo – Podlugovi dužine 22 kilometra i onda će se nastaviti prema Zenici i Maglaju - poručio je u razgovoru za Fenu pomoćnik federalnog ministra za željeznički i vodni transport Ismet Demirović.



Navedeni ciljevi u željezničkom i u drugim vidovima prometa formiraju stratešku viziju entitetskog prometnog sistema FBiH do 2030. godine.





Biznis.ba / FENA