Ibrahim Hadžibajrić

Moramo da sačuvamo ono što imamo jer nama ne trebaju staklene zgrade i kule, jer ljudi nas posjećuju zbog sadržaja i ljepote naših ulica i trgova.

Ibrahim Hadžibajrić, aktualni načelnik Općine Stari Grad, na lokalne izbore izlazi kao nezavisni kandidat. Hadžibajrić koji je na čelu Starog Grada osam godina kaže da je sve što je planirano 2012. i realizovano i da to može vidjeti svaki prolaznik ili gost koji prošeta Starim Gradom. U obrazovanje, sport i kulturu je za osam godina uloženo 57 miliona KM. Trenutno se u Općini realizuju projekti vrijedni skoro 10 miliona KM.



Garaže



U protekle četiri godine izgrađen je Mevlevlijski kulturni centar na Kovačima koji je koštao 1,2 miliona KM, a sredstva je donirala pobratimska općina Seldžuk. Obnovljen je Baščaršijski trg koji je također koštao 1,2 miliona, a pola sredstava dobijeno je od općine Osman-gazi. Urađen je i kompletan arheološki park Atmejdan, Bakrbabina džamija koja je koštala 200.000 KM, za šta je grad Bursa donirao sredstva.



- I Zavod Mjedenica je rekonstruisan, a 500.000 dolara su nam dale Američke oružane snage. Sve je obnovljeno iz temelja fasade, prozori, učionice, a igralište je bilo donacija Fondacije “Asmir Begović”. Sala u OŠ “Šejh efendija Hadžijamaković” na Hridu kompletno je urađena i za to smo dali 50.000 KM, saniran je most na Obhođi, gdje nam je pola sredstava dao Turski bataljon, Careva džamija za koju nam je turska TIKA donirala pet miliona KM... Zadnja dva mandata u osnovne škole koje nisu u nadležnosti Općine uloženo je 6 miliona KM, a Ministarstvo za obrazovanje KS-a dalo je 540.000 KM. Zahvaljujući dobrim odnosima sa pobratimskim općinama i ljudima koji žele pomoći BiH, a pogotovo Stari Grad, Općina je za osam godina dobila oko 22 miliona KM donacija i to je rezultat dobrog rada i domaćinskog odnosa, kaže Hadžibajrić.



Projekti koji su započeti, a koji se kako navodi iz objektivnih razloga nisu mogli realizovati je dvorana u Logavinoj. Radovi su zbog lošeg vremena bili usporeni, a planirano je da bude završena do 30. oktobra.



- Nadam se da ćemo dogodine krenuti u gradnju sale za OŠ “Edhem Mulabdić” kod Sarajevske pivare. Riješili smo imovinskopravne odnose i to će koštati negdje oko 750.000 KM. Idejni projekt postoji, izvedbeni bi trebalo da uradi škola i mi bismo raspisali tender, tako da bi mogla biti završena najesen iduće godine, navodi Hadžibajrić.



Protekle četiri godine dosta se radilo na infrastrukturi. U Strošićima su zamijenjene fekalna i kišna kanalizacije, vodovodne i plinske instalacije, što je koštalo 600.000 KM.



- Radimo kompletnu kanalizaciju na Mahmutovcu i u Ferhadiji, kao i na Komatinu gdje se kanalizacija nije mijenjala 60 godina. Iznad Višegradske kapije ostao nam je dio koji ćemo završiti iduće godine. Moramo da sačuvamo ono što imamo jer nama ne trebaju staklene zgrade i kule, jer ljudi u Stari Grad dolaze zbog sadržaja i ljepote naših ulica i trgova i to se mora održavati. Potrudit ćemo se da realizujemo projekt utopljavanja svih šest, odnosno osam osnovnih škola, jer imamo dvije područne škole da zamijenimo vanjsku stolariju i termofasadu. Napravili smo predračun za naredni period od četiri godine i to bi koštalo 2,2 miliona KM. Kada je riječ o garažama prekoputa Vijećnice, mi sredstva imamo i na računu Općine je sedam miliona KM. Kada se završe procedure koje nisu do nas, radovi će krenuti, kaže Hadžibajrić.



Prevoz



Problem sa kojima se građani Starog Grada suočavaju je neredovan autobuski i minibuski prevoz.



- To se može riješiti jer građani nisu zaslužili da molimo da nam neko šalje polovne autobuse, jer sa tim ništa ne rješavamo. Grasu treba pomoći da se nabavi 20 kombija i sa devet koji su već kupljeni prije tri godine i ono što ima starijih vozila, to bi bilo dovoljno za normalan prevoz. Općina može kupiti 20 kombija i za to nam treba kvalitetna većina u Općinskom vijeću koja će to podržati, a ne da se pričaju neke priče. Taj problem bi se mogao riješiti do septembra iduće godine, a možda i prije, ističe Hadžibajrić.



Stari Grad za razliku od većine općina u KS-u nema velika klizišta, ali se zato zbog konfiguracije terena stalno grade potporni zidovi.

- Sanirali smo klizište u Ulici Save Skarića, a vrlo brzo će biti završena i klizišta Hladivode, Pogledina i Podcarina. Izgradili smo na stotine potpornih zidova i preduprijedili problem klizanja tla. Izgradili smo tri zgrade za socijalno stanovanje. Riječ je o interno raseljenim osobama koje su bile izbjeglice u svom gradu. Za nekoliko dana biće otvorena zgrada na Baruthani koja će imati 30 stanova, a na Brusuljama i u Čodordžinoj ulici su već završene i građani su uselili, istakao je Hadžibajrić.



Stari Grad je jedno od omiljenih mjesta turista i Općina je, kako ističe, radila na poboljšanju infrastrukture.



- I građanima i turistima je najvažnije da imaju kvalitetnu infrastrukturu u gradu, što smo i uradili. Sigurnost turista je poboljšana kada smo zatvorili Baščaršiju za saobraćaj svih vozila. Postavili smo info-panoe koji na nekoliko jezika nude informacije o kulturno-historijskim spomenicima, virtualne vodiče kojima se putem pametnih telefona mogu preuzeti tekstovi o tim spomenicima, info-table na baščaršijskim ulicama, otvorili smo Info-pres centar koji je direktno na usluzi turistima, a i Turističkoj zajednici smo ustupili prostor u Saračima. Završili smo i online kuhar naše tradicionalne kuhinje koji također funkcioniše preko kodova koji se preuzimaju putem pametnih telefona. Na mjestu gdje se nalazila zgrada Feroelektra biće izgrađen i prvi hotel Hilton u BiH. Ukoliko se nastavi ovaj trend razvoja i rasta Starog Grada, za četiri godine imat ćemo još jaču lokalnu zajednicu sa stabilnim budžetom, poboljšanom infrastrukturom, novim objektima i kvalitetnim uslovima života, poručio je Hadžibajrić.



Biznis.ba / Oslobođenje