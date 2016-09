Srebrenka Golić

Ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić i ministrica građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović, u društvu načelnika opština Bratunac i Ljubovija, obišle su danas radove na izgradnji novog mosta između ove dvije opštine.

Radovi su započeti u oktobru 2015. godine, a ministrice su se tokom posjete složile da se radovi odvijaju očekivanim tokom.



Do sada je završeno 7 od 8 nosećih stubova i još je ostao srednji, glavni stub, na kojem je trećina radova već završena.



„Kada se spoje ove dvije strane, što će se desiti u novembru ove godine, ljudi iz ove dvije opštine će moći, uz svoje legitimacije, da koriste most. Međutim, mi nismo uspjeli da napravimo papirološke sporazume sa Vijećem ministara BiH. Od aprila radimo na dva sporazuma, od aprila šaljemo nacrte sporazuma, ali ništa. Ja kao resorni ministar pokušavam da razgovaram sa resornim ministrom u Vijeću ministara, ali komunikacija ne postoji. Na sve moje pozive, ministar ne odgovara“, rekla je Zorana Mihajlović, ministrica građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije i istakla da je ovo jedan od kapitalnih projekata za Srbiju i da se izgradnja mosta finansira iz budžeta Republike Srbije.



Mihajlović je istakla da je Vlada Srbije izvršila sve obaveze i da "ne postoje razlozi za ovakvo ponašanje".



Stari most koji spaja ove dvije opštine nije predviđen za teretni saobraćaj zbog čega regija Birač trpi veliku štetu, jer privrednici i poljoprivrednici iz ovog kraja moraju da koriste druge prelaze koji su udaljeni i po 100 kilometara.



„Zajedno sa kolegom, ministrom saobraćaja i veza RS Neđom Trninićem, informisaću Vladu Republike Srpske. Problemi koji postoje se tiču tačne lokacije graničnog prelaza i obezbjeđivanja sredstava u narednom budžetu Državne granične službe za realizaciju ovog prelaza. Drugi problem koji postoji se tiče kategorizacije ovog graničnog prelaza, jer ovaj most neće biti samo za laka vozila već i za teretni saobraćaj“, rekla je Srebrenka Golić, ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i istakla da još uvijek nije podnijet zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju zajedničkog terminala, kao ni zahtjev o kategorizaciji ovog prelaza.



Sve obaveze oko pristupnih puteva i ekpropiracije zemljišta na lijevoj obali Drine su završene i ispunjeni su svi uslovi da se završetkom mosta on spoji na regionalni put.



