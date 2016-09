Fabrika duhana Sarajevo

Kupovina Fabrike duhana Sarajevo (FDS) predstavlja svojevrsnu misteriju za ekonomske analitičare, ali i ljude koji su upućeni u trgovinu dionicama.

"Jasno je definisano da će insistiranje na primjeni neoliberalnog koncepta biti nastavljeno, jer to žele finansijeri MMF-a i naravno da je bilo samo pitanje kako će se realizovati prodaja dionica FDS-a", rekao je za Klix.ba ekonomski analitičar Zoran Pavlović.



Pored toga, ono što njega zbunjuje jeste nepostojanje javnog tendera duhanskim kompanijama. Umjesto toga sve je napravljeno preko noći i putem posrednika.



"U zemlji kao što je BiH poslovni ambijent je ovisan o ličnim kontaktima među liderima partija i ljudi koji su u vladama. Ono što je sigurno je da nijedan investitor neće doći ukoliko to nije usaglašeno sa nekoliko nacionalnih predstavnika koji se iskazuju kao lideri partija", objasnio je Pavlović.



On je dodao kako je BiH pod apsolutnom kontrolom malog broja ljudi koji se zovu lideri partija te da se poslovi kao prodaja FDS-a dogovaraju iza vrata.



"Sve je očigledno pripremljeno jer je jedna firma došla i kupila dionice, a poslije je objavljeno da će to kupiti British American Tobacco. Zamislite da se znalo da neko želi kupiti te akcije, možda bi drugi dioničari bili zainteresovani da ponude ili bi bilo pitanje o tome koliko je cijena na berzi u tom trenutku povoljna ili ne. Sve je scenski pripremljen posao kada se već zna kome te akcije dalje idu", zaključio je Pavlović.



Što se tiče austrijske kompanije posrednice imenovane kao CID Adriatic Investments GmbH, upućeni izvor portala Klix.ba tvrdi da se radi o firmi otvorenoj u maju ove godine sa isključivom namjenom kupovine dionica FDS-a.



"Potpuno je nemoguće da u uređenom sistemu plaćanja neko tek tako prebaci nekom fondu velike pare bez ikakvog ugovora. Ako bi se pokrenula ozbiljna istraga austrijske vlasti bi saopćile ko je vlasnik CID-a i čije su pare koje su prebačene na račun Vlade FBiH. S druge strane, banka koja je primila uplatu od fonda nepoznatog vlasnika morala je, u skladu s našim zakonom, dobiti podatke o tome ko je vlasnik", rekao je izvor.



Premijer FBiH je u petak doslovno izjavio kako Vladu ne zanima ko je kupio FDS, a nakon informacija da je vlasnik CID-a tema rasprave u austrijskom parlamentu.



Također, tvrdi naš sagovornik, postoje indicije da je prodaja Fabrike duhana Sarajevo povezana sa budućom prodajom Sarajevo-osiguranja na način da bi se druga spomenuta kompanija mogla prodati za manju cijenu kao vid kompenzacije gubitka novca pojedinih dioničara FDS-a, a koji su ujedno i dioničari firmi zainteresovanih za kupovinu Sarajevo-osiguranja.



Ni zastupnicima PD Parlamenta FBiH nije najjasnije šta se zapravo dešava. Naime, zastupnici su u petak uputili predsjedavajućem Edinu Mušiću zahtjev za održavanje vanredne sjednice ovog doma o postupku prodaje državnog kapitala u Fabrici duhana Sarajevo.



S druge strane, ekonomski analitičar Kadrija Hodžić smatra da su izjave i informacije o privatizaciji ishitrene i bez temeljnih istraživanja.



"Nisam siguran da se svaka priča o privatizaciji vodi na pravedan način, sve su one kritičke ili pozitivne ako je riječ o Vladi", kazao je Hodžić.



Ipak, profesor na Ekonomskom fakultetu u Tuzli dao je kratku definiciju dobre privatizacije po kojoj se treba valorizirati i posljednja prodaja dionica FDS-a.



"Elementarno znanje o privatizaciji se može iskazati na sljedeći način - kada se nešto privatizira, novci od privatizacije moraju imati veći efekat od kojeg ima kapital zarobljen u preduzeću koje se prodaje. Sve drugo je stvar politike ili budžetske nužnosti", zaključio je Hodžić.



Biznis.ba / Klix.ba