Fadil Novalić

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić naglasio je danas značaj usvajanja Strategije za borbu protiv korupcije za period 2016-2019 godina u Federaciji BiH.

Strategiju je usvojila Federalna vlada danas na sjednici u Sarajevu, a premijer je naglasio da je time otvorena najvažnija stavka šeste tačke Reformske agende.



- Antikoruptivni tim Vlade je formiran i ranije pa će strateški dokument i zakoni činiti moćno sredstavo za otpočinjanje borbe protiv društvene pošasti - naglasio je Novalić na pres-konferenciji nakon sjednice Vlade FBiH u Sarajevu.



- Strategija za borbu protiv korupcije FBiH 2016-2019 odnosi se na kompletno društvo u FBiH i sve njegove institucije, privredne subjekte i druge organizacije registrirane u FBiH, čije su koordinacija i suradnja neophodne, od federalnog do općinskog nivoa. Ona je i izraz opredijeljenosti i ustrajnosti za borbu protiv korupcije i okvir za koherentan i sveobuhvatan pristup u jačanju integriteta i kvaliteta upravljanja i odgovornosti u FBiH - istakao je premijer FBiH.



Zajedno sa Strategijom, Vlada je danas usvojila i Akcioni plan za njeno provođenje te izvještaj o radu Tima za koordinaciju aktivnosti u vezi s pripremom tih dokumenata.



- Izrađena je u skladu s državnim Zakonom o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv te pošasti i prati osnovne smjernice koje je utvrdila ta agencija - naglasio je federalni premijer.



Kao drugu važnu tačku današnjeg dnevnog reda Federalne vlade naveo je aktivnosti koje Federacija BiH treba da provede radi izrade Programa ekonomskih reformi (EPR) Bosne i Hercegovine za period 2017-2019 godina.



Vlada FBiH usvojila je danas i informaciju s planom aktivnosti i obavezama institucija koje učestvuju u izradi tog dokumenta pa su resorna federalna ministarstva zadužena da najkasnije do 30. septembra dostave Federalnom zavodu za programiranje razvoja izvještaje o implementaciji ključnih reformi iz njihovih oblasti za pretgodnu godinu, odnosno o primjeni aktivnosti iz Programa 2016-2018. godina. Ministarstva su također zadužena da tom zavodu dostave u istom roku prijedloge ključnih reformi iz njihovih resora u oblastima koje je Evropska komisija zadala u strukturi ERP-a.



Sve je to dio aktivnosti koje treba provesti u Bosni i Hercegovini da bi Evropska komisija imala na stolu program ekonomskih reformi do 31. decembra 2017.



- Evropska komisija je nametnula kriterije koji važe u svim zemljama članicama, zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima. ERP podrazumijeva rješenja s fokusom na makroekonomskom programu i fiskalnoj održivosti - rekao je, između ostalog, Novalić.



Novinari su ga pitali i za stanje u vladajućoj koaliciji u FBiH naročito povodom jučerašnjeg prekida sjednice Doma naroda Federalnog parlamenta izazvanog neslaganjem partnera o proceduri kojom bi trebalo razmatrati izmjene i dopune Zakona o igrama na sreću.



Premijer je odgovorio da uvijek ima pitanja o kojima se koalicioni partneri mogu slagati ili ne.



- Promet kladionica, zajedno s Lutrijom BiH, od oko milijardu KM u osam mjeseci ove godine pokazuje da je to najveći pojedinačni biznis "a mi ga nismo oporezivali za razliku od drugih zemalja". Federacija mjesečno tu gubi oko 15 miliona KM - kazao je premijer Federacije BiH.



Potvrdio je da Vlada FBiH traži održavanje vanrednih sjednica oba doma kako bi, nakon jučerašnjeg prekida u Domu naroda, parlamentarci ipak mogli razmotriti odluku o zaduženju Federacije po osnovu aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom.



- Vlada ne traži ove vanredne sjednice zato što nema novca već što se nepotrebno plaćaju negativne kamate za zadržavanje novca od već pristigle tranše MMF-a - rekao je premijer Vlade FBiH .



Biznis.ba / FENA