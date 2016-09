Stanimir Vukićević

Ambasador Srbije u BiH Stanimir Vukićević rekao je danas u Sarajevu da je BiH na četvrtom mjestu po broju turista koji godišnje posjete Beograd, a turizam kao grana privrede ima veliki potencijal za što bolje uvezivanje regiona, što je politika Srbije i tendencija Turističke organizacije Beograda.U okviru promotivne kampanje "Go Belgrejd" (Go Belgrade), kojom ova turistička organizacija predstavlja ponudu Beograda u 12 gradova u regionu

Vukićević je rekao da je i Sarajevo turistička destinacija koja daje mogućnost ovim gradovima da naprave zajednički program za turiste iz trećih zemalja i tako predstave i Srbiju i BiH.



"Možemo da obnovimo i napravimo saradnju kakva je postojala nekad - 'Skadarlijske večeri' ovde, 'Baščaršijski dani' u Beogradu. Možemo da imamo zdravstveni, planinski, letnji, vjerski, eko turizam, da organizujemo raftinge", naveo je Vukićević.



Prema njegovim riječima, postoji široka lepeza mogućnosti kojim bi se povećao broj turista u obje zemlje, posebno iz Kine, a jedna od njih je i organizovanja turističke ture "Putevi Valtera", jer je za građane ove daleke azijske zemlje kultni film "Valter brani Sarajevo".



Koordinator Službe za odnose sa javnošću Turističke organizacije Beograda Vesna Nađ rekla je da glavni grad Srbije bilježi značajan porast broja turista iz Turske, 78 odsto u odnosu na prošlu godinu, što ukazuje da se region treba uvezivati i da nastupa zajednički, naročito prema Istoku.



"Mi smo već počeli 'agresivnije' da nastupamo u Kini i Rusiji i to nam je bio intenzivni program u ovoj godini. Mislim da ćemo to nastaviti i naredne godine, za koju već počinjemo praviti planove i programe. Biće sve više uvezivanja regiona i vjerujem da nam je to zajednička težnja", istakla je Nađ.



Ona je navela da neke analize Svjetske turističke organizacije ukazuju na značajan porast manifestacionog turizma od 11 odsto u svijetu, dodavši da je riječ o prometu turista povodom raznih manifestacija, među kojima prednjače one sportskog karaktera.



"Naredne godini u Beogradu imamo Evropsko atletsko prvenstvo u dvorani i ozbiljno se pripremamo za taj događaj", rekla je Nađ, te podsjetila da u Beogradu godišnje ima više od 270 manifetsacija sportskog, kulturnog, zabavnog karaktera, a u naredna tri mjeseca slijedi niz tradicionalnih kulturnih manifestacija - sajam knjiga, "Bitef", džez festival i drugo.



Prema njenim riječima, Beograd je zgodan za izlet - tu su Fruška Gora, Sremski Karlovci, Avala, Kosmaj i niz drugih mjesta i njega posjeti u prosjeku godišnje oko 800.000 turista, koji naprave više od 1,5 miliona noćenja, a produžen je prosječni boravak turista.



Nađ je navela da su među najbrojnim turisti iz Njemačke, Turske, Bugarske, Grčke, te dodala da su Njemci inače najbrojniji i u prometu turista kontinentom, a veoma su brojni u nautičkom turizmu Dunavom.



Prema njenim riječima, u sklopu ovih promotivnih aktivnosti, Beograd je do sada predstavljen u Temišvaru, Beču, Zagrebu, Banjoj Luci, Sofiji i Budimpešti.



