Foto: Ilustracija

Predsjednik Saveza udruženja penzionera FBiH Mehmedalija Rapa iznio je podatak da danas čak 62.5 posto penzionera u FBiH živi od penzije koja iznosi do 326 KM, što znači da postoji veliki broj onih kojima je penzija znatno manja od tog iznosa.

Iznimno teška socioekonomska situacija, koja traje od završetka rata pa do danas, podjednako pogađa sve slojeve društva u BiH. Međutim, čini se da su penzioneri, pored radnika, jedna od najugroženijih kategorija. Ovi, nekada mladi ljudi koji su vlastitim rukama, znanjem i pameću decenijama marljivo i nesebično gradili sve ono što aktuelni vlastodršci ne mogu ni okrečiti, danas su nepravedno odbačeni da na marginama društva žive u ekstremnom siromaštvu. Umjesto da svoju starost provode bezbrižno i dostojanstveno, penzioneri strahuju kako preživjeti sutrašnji dan pazeći, pri tome, na šta će potrošiti svoju zadnju marku u džepu.



Surova penzionerska realnost u BiH sušta je suprotnost onoj u bogatijim krajevima svijeta gdje su penzijsko-invalidski fondovi stabilni i funkcionišu besprijekorno zahvaljujući jakom realnom sektoru. Dok ljudi treće životne dobi u ekonomski razvijenim i pravno uređenim državama imaju relativno zdrav, bogat i ispunjen život raznim sadržajima, na ulicama bh. gradova svakodnevno susrećemo tužne prizore kako veliki broj bespomoćnih staraca u trošnoj odjeći stidljivo kopa po kontejnerima tražeći ostatke hrane.





Kakav je to život?



Poražavajuće je i sramotno da je mnogima od njih traženje milostinje postalo jedini način preživljavanja. To, opet, pokazuje kakav stav čitavo društvo i zvanična politika kroz nadležne institucije zauzimaju prema ljudima koji su faktički izgradili većinu javnih dobara u kojima danas uživamo: fabrike, škole, bolnice, stambene zgrade, javne ustanove, saobraćajnu infrastrukturu... Sve ono što su (samo)prozvani menadžerčići i tajkuni bez dana radnog staža u periodu pljačkaške privatizacije rasparčali, pa sada uživaju u plodovima ‘pošteno zarađenog’ kapitala.



Predsjednik Saveza udruženja penzionera FBiH Mehmedalija Rapa iznio je podatak da danas čak 62.5 posto penzionera u FBiH živi od penzije koja iznosi do 326 KM, što znači da postoji veliki broj onih kojima je penzija znatno manja od tog iznosa.



“E, sad zamislite, kako je kad se moraju platiti režije i lijekovi, a nema penzionera koji ne kupuje lijekove. Mi smo izračunali da tim penzionerima ostaje dvije do tri marke dnevno da žive. Kakav je to život? To znači da, prema evropskim kriterijima, 62.5 posto penzionera u FBiH živi u ekstremnom siromaštvu”, naglašava Rapa i dodaje da država ne vodi brigu o ljudima koji su izgradili sve ono što danas imamo u BiH.







Zahtjevi nisu ispunjeni



Famozna reformska agenda, koja je lansirana po nalogu međunarodnih finansijskih institucija MMF-a i Svjetske banke, provodi se pod budnim okom federalnog premijera i čikaškog momka Fadila Novalića. Ona ima za cilj da se usvajanjem paketa novih zakona provede maksimalna liberalizacija tržišta rada, penzijsko-invalidskog sektora, uvođenje novih nameta i da se smanje socijalna davanja za najugroženije kategorije. Prvo je u julu prošle godine usvojen Zakon o radu FBiH koji je, uprkos protivljenju opozicije i protestima Saveza samostalnih sindikata BiH, znatno umanjio ionako ugrožena radnička prava i dao još veće ovlasti poslodavcima, prije svega, u smislu otpuštanja radnika. Sada su na red došle penzije i invalidnine.



Zato će se u Predstavničkom domu Federalnog parlamenta ubrzo naći Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH koji je usvojen na nedavnoj 68. sjednici federalne Vlade. Podsjetimo da su predstavnici Saveza udruženja penzionera FBiH pred Vladu FBiH stavili šest zahtjeva koji su trebali biti ugrađeni u novi zakon ili će u suprotnom odgovoriti protestima. Iz Saveza traže da se penzije isplaćuju do 5. u mjesecu, da ne bude daljeg smanjenja, da se penzioneri oslobode plaćanja poreza, da se porodicama umrlog penzionera isplati jedna prosječna penzija, da se penzije usklađuju sa rastom plata i troškova života, te da Vlada poveća penzije za deset posto onima koji su penzionisani do 31. jula 1998. kada je usvojen sadanašnji zakon.



Iako su mediji izvijestili da su prihvaćeni svi zahtjevi penzionera, Rapa napominje da Vlada nije prihvatila sve njihove zahtjeve. Tako će se penzije ljudima, koji su penzionisani 31. jula 1998, povećati tek kada se sanira Federalni fond PIO/MIO-a koji se, inače, nalazi u gubitku od 220 miliona KM. Zato su penzioneri, ističe Rapa, odgodili proteste do daljneg i dali novi rok Vladi da se posljedni zahtjev ispuni do 30. juna naredne godine. On također ističe da je razočaran što je Vlada Prijedlog novog zakona o PIO/MIO-u usvojila na brzinu, a da njih nisu pitali za mišljenje.



“Mi smo se dogovorili sa Vladom da nam prvo dostavi tekst novog Prijedloga zakona o PIO/MIO-u, pa kad mi damo svoje mišljenje da ga tek onda Vlada utvrdi i uputi u parlamentarnu proceduru. Dakle, Vlada je bez našeg stava utvrdila taj zakon i mi smo jako razočarani zbog toga”, pojašnjava Rapa i dodaje kako se samo uzalud nadao da će novi zakon postepeno popraviti težak položaj penzionera.



Iako je Novalić pristao da se penzije svake godine usklađuju sa rastom troškova života i rastom plata (BDP-a) što znači da bi se penzije svake godine trebale povećavati za određeni simbolični procenat, Rapa tvrdi da ih je Novalić slagao jer Vlada taj zahtjev, ipak, nije ugradila u novi zakon.



“Danas (9. septembar, op. a.) sam otvorio zvaničnu stranicu Vlade FBiH nakon njihove 68. sjednice i vidio sam da Vlada taj naš zahtjev nije ugradila u novi zakon. Mi smo prevareni jer nas Vlada uopće nije obavijestila o usvajanju novog zakona i što su u zakonu izostavili ugraditi ono što smo mi tražili, a oni pristali pristali na svojoj 66. sjednici”, pojašnjava Rapa.



S druge strane, Vlada tvrdi suprotno. U saopćenju za javnost, koje se može pročitati na zvaničnoj stranici Vlade FBiH, navedeno je, između ostalog, da će se penzije usklađivati sa troškovima života.



“Uvaženi su zahtjevi udruženja penzionera za blagovremeno osiguranje sredstava za isplatu penzija do petog u mjesecu, garancije isplate penzija na postojećem nivou bez obzira na priliv sredstava od doprinosa - trezorski način poslovanja, usklađivanje penzija prema rastu indeksa potrošačkih cijena (troškovi života), obezbjeđenje isplate posmrtnina porodicama umrlih penzionera i sredstava za rehabilitaciju bolesnih i najugroženijih penzionera”, navedeno je u saopćenju.



Međutim, pet dana nakon našeg razgovora sa Rapom, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je na svojoj stranici konačno objavilo Prijedlog zakona o PIO/MIO-u FBiH u kojem se, članovima zakona 79, 80. i 81, predviđa usklađivanje penzija samo sa rastom troškova života, ali ne i sa rastom plata. U Prijedlog zakona nisu ugrađeni ni neki drugi zahtjevi o kojima je nezadovoljni Rapa detaljno govorio u nastavku.



Tako su penzioneri, ističe on, također tražili da se preispita početna vrijednost općeg boda koji novim zakonom iznosi 13.6 KM. Ukoliko bi se taj bod utvrdio u konačnom tekstu novog zakona, Rapa upozorava da bi u tom slučaju dva radnika sa prosječnom platom morala raditi za jednog penzionera sa prosječnom penzijom. On podsjeća da trenutno 1.14 radnika radi za jednog penzionera što znači da će - ako ostane ovaj koeficijent - to biti udar na stare penzionere, a daleko povoljnije za nove penzionere. Treba podsjetiti da ni ovaj zahtjev nije razmatran, pa je vrijednost općeg boda od 13.6 KM ostala utvrđena u Prijedlogu zakona BiH.



“Traži smo od Vlade da izmjenama i dopunama Zakona o porezima i doprinosima FBiH oslobodi sva udruženja penzionera od plaćanja poreza i doprinosa na sredstva prikupljena od članarine. Međutim, ni taj zahtjev nije ugrađen u novi zakon. Ako se sve ovo na stranici Vlade FBiH utvrdi da je tačno, moj prijedlog će biti da sazovem hitnu sjednicu Izvršnog odbora Saveza udruženja penzionera FBiH kako bi utvrdili novi termin održavanja protesta. Izgleda da Vlada ne razumije jezik dijaloga, već samo silom i pritiscima prihvata naše prijedloge”, podvlači Rapa i dodaje da 80 posto sredstava od članarina – koje na godišenjm nivou iznose 200 hiljada KM - idu za pomoć porodicama umrlih penzionera, dok 20 posto sredstava ide za plaćanje naknada osobama koje obavljaju administrativne poslove, te na režije. Rapa dodaje da Vlada FBiH ovaj zahtjev tek treba da razmatra na nekoj od narednih sjednica.



Sve je na prodaju



Zbog očajnog stanja u kojem se nalazi penzijsko-invalidski fond, Vlada FBiH je dala saglasnost Federalnom zavodu PIO/MIO-u da proda nekoliko nekretnina kako isplata penzija ne bi došla u pitanje. Na dobošu su se našla četiri državna stana u Sarajevu čija veličina ne prelazi 40 kvadrata, a njihovu prodaju će obaviti Agencija za privatizaciju FBiH. Prodaće se i domovi penzionera u Bihaću i sarajevskom naselju Nedžarići, kao i Hotel Ero u Mostaru. Procjenjena vrijednost Doma penzionera u Bihaću iznosi 7.5 miliona KM, a početna cijena onoga u Nedžarićima, a koji će se prodati putem aukcije, iznosi 13.3 miliona KM.



Zbog alarmantnog stanja u fondu PIO/MIO-a, porezna i inspekcija rada u zadnje vrijeme intenzivno ‘češljaju’ sve privredne subjekte u nadi da će na taj način ‘namaknuti’ još koji dinar u fond odnosno budžete.



Stav Saveza udruženja penzionera FBiH je da se nekretnine koje penzioneri ne koriste mogu prodati, ali da novčana sredstva od prodaje idu isključivo za sanaciju Federalnog fonda PIO/MIO-a. Rapa naglašava da je federalna Vlada odavno odobrila prodaju Hotela Ero, ali da i nakon treće ponude nema zainteresovanih kupaca.



“Čeka se da mu se cijena maksimalno snizi da on bude skoro džaba, pa da to neko kupi. Kao što je slučaj i sa Domom penzionera u Nedžarićima koji već 20 godina propada. Niko nije pokušao da ga sačuva od propadanja. I kada je skroz uništen, sada se to prodaje u bescijenje odnosno za 13.3 miliona KM, što je sramotno jeftino jer samo zemljište vrijedi daleko više od toga”, kaže Rapa.



Iako upravo MMF i Svjetska banka insistiraju na reformi penzijsko-invalidskog fonda, naš sagovornik kaže da penzioneri, barem do sada, nisu vidjeli ni marke od ovih međunarodnih finansijskih institucija. On smatra da će tako ostati i u narednom periodu jer se država, za isplatu penzija, uglavnom zadužuje kod komercijalnih banaka i pošta. Tako se Vlada po toj osnovi, ističe Rapa, već zadužila sa preko 106 miliona KM kako bi se penzije mogle isplaćivati.



“Ali, to nije rješenje. Mi smo energično zahtijevali od Vlade da dužnici PIO/MIO-u, posebno državne kompanije, uplate redovne doprinose na svoje radnike i da dug - koji u ovom trenutku iznosi preko 450 miliona KM - vrate tako što će se te kompanije kreditno zadužiti. Kada bi se samo pola toga uplatilo, mi bi mogli očekivati povećanje penzija za desetak posto i isplatu penzija na vrijeme”, kategoričan je Rapa.



Novi zakon o PIO/MIO-u, pojašnjava Rapa, je samo načelno predvidio upostavljanje privatnih penzijskih fondova, pa je planirano da se ova oblast uredi posebnim zakonskim propisima.



“Međutim, s obzirom da je ideja o privatnim fondovima propala u okruženju, nju će biti jako teško provesti u našoj državi i mi, ni u kom slučaju, ne očekujemo da ćemo imati neku dobit od toga. Mi penzioneri od te vrste osiguranja nećemo imati nikakve koristi”, skeptičan je Rapa.



Očigledno da Novalić stalno zavlači penzionere s obzirom da njihovi zahtjevi nisu ugrađeni u Prijedlog zakona o PIO/MIO-u. Rapa naglašava da će Vladi, ipak, ostaviti vremena i prostora da ponovo sjednu za pregovarački stol kako bi zajednički pokušali pronaći rješenje jer najlakše je posegnuti za radikalnim metodama. Međutim - ukoliko navedeni zahtjevi penzionera zaista ne budu ugrađeni u novi zakon ni kroz amandmansku proceduru u Predstavničkom domu Federalnog parlamenta i ako penzioneri budu do kraja dosljedni u svojim zahtjevima - za očekivati je da će izbiti protesti slični onima koje je sindikat organizovao prošle godine povodom usvajanja Zakona o radu FBiH. No, ne smije se isključiti mogućnost da eventualni penzionerski protesti ponovo budu okidač mnogo širih socijalnih nereda poput onih koji su izbili prije dvije godine kada su obespravljeni radnici uništenih tuzlanskih preduzeća tražili svoja prava na ulici.



Biznis.ba / Prometej.ba