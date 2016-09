Samir Sedić

Samir Sedić (38), diplomirani pravnik i sekretar Općinskog vijeća Bosanska Krupa, kandidat je koalicije SDA-SBB za načelnika općine Bosanska Krupa. Prije nekoliko dana Savez penzionera objelodanio je da će svoje glasove dati Sediću.

On sa svojim izbornim štabom obilazi krupske mjesne zajednice i obrazlaže usvojenu izbornu platformu. Sedić na početku razgovora za naš list kaže da će kao budući načelnik ponuditi građanima Bosanske Krupe sve ono što im je godinama uskraćivao aktuelni načelnik općine Armin Halitović (SDP).



Drugačiji model



- Unaprijedit ćemo i postaviti drugačiji model funkcioniranja poslovnih zona, pravednije dijeliti i povećati poticaje u poljoprivredi kao strateškoj grani razvoja krupske općine. Stvorit ćemo uslove za oživljavanje malog i srednjeg poduzetništva kroz smanjivanje komunalnih taksi i naknada te kroz poticaje iz budžeta - obrazlaže Samir Sedić u kratkim crtama privredni segment svog programa.



Naglašava da će, također, preuzeti aktivnu ulogu u rješavanju problema obespravljenih radnika "Amrateksa", "Krupatransa" i uposlenika Fabrike stočne hrane. S obzirom na to da je ekonomija osnova razvoja života, kandidat koalicije SDA-SBB najavljuje da će upravo u tom segmentu biti najaktivniji.



- Prvo, formirat ću odsjek za lokalni ekonomski razvoj u sklopu organa uprave i to će biti uslužni servis za poduzetnike, farmere, naše sugrađene iz dijaspore i turiste.

Osposobit ćemo kadrove za komunikaciju s institucijama EU i pripreme projekata iz oblasti privrede, infrastrukture, ekologije za korištenje sredstava iz fondova EU i drugih međunarodnih projekata. Osnovat ćemo kreditno-garancijski fond za mala i srednja preduzeća koja egzistiraju u našoj općini, a za otvaranje novih malih i srednjih preduzeća u budžetu ćemo predvidjeti dva posto od usvojenog budžeta - pojašnjava Sedić.



Privrednicima će biti osigurano efikasno stavljanje u funkciju privrednog razvoja sve slobodne površine kao što su putni pojas, šumska zemljišta, neperspektivna državna imovina i poljoprivredno zemljište, a nove poslovne zone egzistirat će kao javna preduzeća po uzoru na Hrvatsku i Sloveniju. Sedić najavljuje i otvaranje pogona za preradu mesa i mesnih proizvoda, fabrike za proizvodnju vode i fabrike za preradu poljoprivrednih proizvoda kao podružnica velikih kompanija u BiH i inozemstvu.



Status radnika



- Od prostora "Krupatransa" napravit ćemo područje za skladištenje transportne robe velikih kompanija. Kroz različite projekte sufinansiranja sa svim nivoima vlasti oživit ćemo malo i srednje poduzetništvo po kojem je bila prepoznatljiva Bosanska Krupa, riješit ćemo pitanje propale privatizacije i pravednog obeštećenja obespravljenih radnika "Amratexa", "Krupatransa", "Pekare" i Fabrike stočne hrane, i to ne na principu prodaje njihove imovine i obaranja cijene građevinskog zemljišta rušenjem njihovih poslovnih zgrada i pogona - kaže Sedić i dodaje da u ovaj segment spada i rješavanje pitanja statusa radnika "Otočanke" i "Una-oma", koje su predmet krivičnih istraga.

Izgraditi tržnicu



Kandidat koalicije SDA-SBB ističe da će za razvoj poljoprivrede izdvajati tri posto iz budžeta, sufinansirati nabavku plavog dizela, napraviti evidenciju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države...



- Sagradit ćemo tržnicu u gradu i u Bosanskoj Otoci, a preko projekta IFAD-a i uz učešće Općine nabaviti dvije hladnjače na lijevoj i desnoj obali Une - navodi Samir Sedić.



Biznis.ba / Avaz