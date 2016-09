Javno preduzeće "Šume Republike Srpske" ostvarilo je u prvom polugodištu ove godine dobit u poslovanju od 2,68 miliona KM, izjavio je danas vršilac dužnosti direktora ovog privrednog subjekta Risto Marić.

Marić je rekao da su prihodi iznosili 89,756 miliona KM, a rashodi 87,06 miliona KM.



Sječa je ostvarena sa 1,346 miliona metara kubnih, privlačenje sa 1,25 miliona metara kubnih i realizacija od 1,33 miliona metara kubnih.



"Sve se to kreće u procentu od 100 odsto i možemo biti zadovoljni poslovanjem ovog preduzeća, a realno je očekivati da ćemo ovu godinu završiti sa 100 odsto sječom, izvozom i realizacijom. Naplativost se kreće između 96 i 97 odsto", rekao je Marić novinarima u Banjaluci.



On je istakao da "Šume Republike Srpske" od bespravne sječe imaju štetu od 820.000 KM, gdje je najveći dio te štete /24 odsto/ evidentiran na prostoru Šumskog gazdinstva "Jahorina" sa Pala, a zbog bespravne sječe podneseno je 916 prijava, od čega su 40 odsto krivične prijave.



Marić je rekao da je osam šumskih gazdinstava iskazalo gubitak u poslovanju i najavio da će doći do smjena direktora u onim organizacionim jedinicama koje na kraju godine budu imale gubitak u poslovanju.



"Ovo preduzeće nema svoju sindikalnu krovnu organizaciju ili reprezentativni sindikat, nego imamo granski sindikat. U fazi smo da postignemo dogovor sa granskim sindikatom i da ovo preduzeće u narednom periodu izabere reprezentativni sindikat", naveo je Marić.



On je dodao da sada u "Šumama Srpske" postoji 30 organizacionih jedinica i 30 sindikalnih organizacija.



"Preduzeće je od aprila primilo 132 pripravnika i oni su na teretu troškova preduzeća. Naš Projektni centar primio je 67 radnika, a ukupno je negdje oko 220 novoprimljenih. Ne vidim razlog da mi kao javno preduzeće ne primimo pripravnike, a svi su šumarske struke, visokoobrazovani, ili srednja stručna sprema", rekao je Marić.



Marić je naveo da je u prošloj godini ovaj privredni subjekat ostvario dobit u poslovanju od 9,96 miliona KM, a koja je prema odluci Vlade Republike Srpske raspoređena tako što je 1,84 miliona KM raspoređeno za pokriće gubitaka iz prošlih godina po organizacionim dijelovima.



"Raspoređeno je 464.000 KM na zakonske rezerve, pet miliona čini dividendu koja je uplaćena zaključno sa sedmim danom od dana donošenja odluke o raspodjeli dobiti, dok je ostali dio dobiti otišao na izmirenje obaveza prema dobavljačima", rekao je Marić.







Biznis.ba / SRNA