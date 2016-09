Fadil Novalić / 24sata.info

Aukcija dionica "Fabrike duhana Sarajevo d.d." obavljena je danas putem Sarajevske berze, čime je Vlada Federacije BiH finalizirala prodaju manjinskog udjela (39,9 posto) u ovom privrednom društvu.

Investicijom British American Tobaccoa, jedne od najvećih svjetskih kompanija duhanske industrije, osiguran je nastavak poslovanja nekadašnjeg tržišnog lidera, kao i zadržavanje radnika koji su ujedno i manjski dioničari.



"Podsjećamo da je 2007. godine nadležnost za odabir metoda i načina privatizacije prenesena s Agencije za privatizaciju na Vladu Federacije BiH. Od tada, pa do danas zabilježena je samo jedna transakcija radi prodaje udjela u vlasništvu i to 2013. godine", rečeno je iz Ureda premijera FBiH.



Da bi pokrenula proces koji godinama stagnira, Federalna vlada je Uredbom o vršenju ovlaštenja u preduzećima s državnim kapitalom izvršila klasifikaciju privrednih društava s učešćem državnog kapitala, na način da se identificiraju ona koja su održiva i ona koja to nisu. Kao prioritet u 2016. određena je prodaja manjinskih udjela, posebno u društvima koja bilježe poteškoće u poslovanju, a po osnovu prodaje planirana su sredstva za budžetske stavke Federacije BiH.



"Ulaskom jedne od najvećih svjetskih multinacionalnih kompanija, British American Tobacco (BAT), otključan je proces prodaje manjinskih udjela Vlade FBiH u privrednim društvima", rekao je Fadil Novalić.



Ocijenio je da je ovo snažna poruka svim stranim investitorima.



"Dolazak kompanije poput BAT-a, jedne od najvećih svjetskih multinacionalki, događaj je o kojem će se ovih dana govoriti u svjetskom investicijskom okruženju. Današnjom aukcijom učinjen je značajan korak u provedbi Akcionog plana za realizaciju Reformske agende u segmentu poslovnog okruženja. Dolazak ovako ozbiljnih stranih investitora najbolji je dokaz da smo na putu ka ekonomskom oporavku", kazao je premijer Novalić.

(FENA)