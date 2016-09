Naredni mjeseci će biti presudni za spas posrnulog banjalučkog preduzeća "Kosmos", u kojima će biti sproveden proces restrukturiranja, poslije kojeg se očekuje da ovo preduzeće nakon duže vremena stane na svoje noge.

Rekao je to "Nezavisnim" Goran Radivojac, koji je prije petnaestak dana imenovan za povjerenika u ovom preduzeću, a čiji je posao da zajedno s rukovodstvom sprovede proces restrukturiranja.



Radivojac je rekao da će prvi korak biti prijava potraživanja od strane povjerilaca i sudsko ročište o tome.



"Ročište za ispitivanje potraživanja zakazano je za 27. oktobar. Dužnik, to jest 'Kosmos', prije toga ima obavezu da informiše povjerioce da prijave svoja potraživanja do ročišta na kojem koristim svoje diskreciono pravo i priznajem nečije potraživanje ili ne priznajem. Zato ovdje provodim dosta vremena kako ne bih nečije osnovano potraživanje odbio ili da se ne desi da prihvatim nešto što ne bi trebalo da prihvatim", kaže Radivojac.



Prema zakonu, a kada se uzme u obzir situacija u kojoj se "Kosmos" nalazi, poslije ročišta slijedi sjednica Skupštine povjerilaca na kojoj će glasati o planu restrukturiranja.



"Plan koji je Uprava preduzeća napravila će, nadam se, do decembra ići pred povjerioce na glasanje. Može biti usvojen, odbijen ili usvojen u promijenjenom obliku. Na taj način svi koji potražuju određena sredstva imaju mogućnost da kroje sudbinu potencijalnog stečajnog dužnika", rekao je Radivojac.



Proces restrukturiranja je ograničen zakonom na pet mjeseci i još po potrebi eventualnih 90 dana. "Pazite, ako plan rekonstruisanja bude usvojen, preduzeće nastavlja da posluje bez obzira na vrijeme.



Ako se poslovanje bude odvijalo u skladu s planom, ono će trajati, da ne kažem, beskonačno, ali ako dođe do problema, nema popravnog, imaju jednu priliku", navodi on.



U ovom trenutku Radivojac kaže da ne može reći kakav plan će biti usvojen, a prema tome ni poteze firme u nekom budućem periodu.



"Povjerioci odlučuju jer je njihovo pravo najpreče, Poreska uprava, radnici, dobavljači, Investiciono-razvojna banka RS. Ono što mene raduje je da, koliko sam vidio, svi oni stvarno imaju interes i volju da firma opstane, što bi bilo korisno sa više aspekata, kako šireg društvenog, tako i toga da će u tom slučaju povjerioci moći naplatiti sva svoja potraživanja", ističe Radivojac.



Ipak, uprkos trnovitom putu koji im slijedi, Radivojac je više nego optimističan kada je sudbina "Kosmosa" u pitanju.



"Sto odsto vjerujem da će restrukturiranje uspjeti, da će firma opstati, jer radnici su vrijedni i stručni. Sama činjenica da je sud odobrio deblokadu računa, koja bi već sutra (srijeda) mogla biti završena, a ja poslat ovamo s namjerom da se ovo preduzeće spasi - mnogo govori. Da nije tako, poslije 60 dana blokade računa išlo bi se odmah u stečaj, tako da možemo reći da pozitivan odnos prema restrukturiranju 'Kosmosa' imamo sa svih strana", ističe on.



U skladu s odredbama Zakona o stečaju, svi zaposleni u naredni period prelaze na minimalni lični dohodak.



U "Kosmosu" ističu da čim bude novca na računu, te firma stane na noge, i plata će biti u skladu s funkcijom koja se obavlja. Još jedan od poteza kojima će se u cilju spasavanja firme morati pribjeći su i otkazi određenom broju radnika i unutrašnja reorganizacija.



Dušan Vještica, v.d. direktora "Kosmosa", osvrnuo se na poslovni dio i buduće planove. "Imamo prihoda i završenih poslova.



Posao sa 'Bimalom' iz Brčkog je realizovan i nastavlja se, u Rafineriji nafte Brod radimo jedan ozbiljan remont, koji će početi 20. septembra, a skoro smo završili remont u firmi 'Bratstvo' Novi Travnik.



Ono što sam već najavljivao će početi s realizacijom, a to je saradnja s Vojskom Srbije", rekao je Vještica.



Dodao je da danas dolazi delegacija Ministarstva odbrane Srbije na dogovore. "Svi su čekali trenutak početka procesa restrukturiranja i oslobađanje računa jer s 'Kosmosom' koji ima tolike dugove i razne probleme nije htio niko da radi", priča Vještica.



Iz jednog od sindikata koji okuplja radnike "Kosmosa" pričaju kako su pristali i na minimalni lični dohodak, i to sve kako bi spasili firmu.



"Povjerenik je predložio za naredni period da svi od direktora pa nadolje pređemo na minimalac, u ovoj situaciji to nije bio predmet rasprave, nego nešto čemu je alternativa stečaj", rekao je Vinko Rodić, predsjednik jedne od sindikalnih organizacija. Ipak, ističe da je činjenica da račun još nije odblokiran, a prva plata poslije dugo vremena opet nije isplaćena, unijela nemir među ionako razočarane radnike.







