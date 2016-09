Srebrenica

Kraljevina Saudijska Arabija donirala je Općini Srebrenica sredstva u iznosu od milion eura koja će biti korištena za izgradnju kuća za mlade bračne parove te za poljoprivredni razvoj.

U Sarajevu će danas biti upriličeno potpisivanje dva memoranduma između Bosne i Hercegovine i Saudijskog fonda za razvoj kojim će biti osigurana sredstva za opremanje Istraživačkog instituta "Kralj Salman Bin Abdulaziz" na Univerzitetu Sarajevska škola za znanost i tehnologiju te obnovu 55 kuća u Srebrenici.



Načelnik Općine Srebrenica Ćamil Duraković kazao je u razgovoru za Klix.ba kako su ove aktivnost rezultat dugogodišnje saradnje s Ambasadom Saudijske Arabije u BiH.



"Konačno je došlo vrijeme da krunišemo našu saradnju potpisivanjem memoranduma između Ministarstva finansija BiH i Kraljevine Saudijske Arabije. Srebrenica je primalac donacije od milion eura koja je precizno definisana kroz dva projekta i to izgradnju kuća za mlade bračne parove u Srebrenici te za poljoprivredni razvoj", rekao je Duraković.



On je kazao kako projekat poljoprivrednog razvoja zapravo predstavlja ulaganje u održivost porodica koje će živjeti u 55 obnovljenih kuća. Ističe da je Srebrenica ruralna općina u kojoj se stanovnici uglavnom bave poljoprivredom.



"Poljoprivreda je ozbiljna razvojna grana Srebrenice u koju mi želimo posebno investirati kada je riječ o proizvodnji jagodičastog i malinastog voća, odnosno malina koje imaju visok kvalitet. Tu je generalno i proizvodnja mlijeka", dodaje Duraković.



Na pitanje kada je planiran početak aktivnosti vezanih za obnovu kuća, Duraković odgovara da sve zavisi od procedure transakcija.



"To mi ne diktiramo. Kada budemo imali operativna sredstva raspisat ćemo javne pozive i krenuti u odabir korisnika. Očekujem da će se to realizovati do kraja ove godine", zaključio je Duraković.



Biznis.ba / Klix.ba