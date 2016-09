Foto: Faktor.ba

Preduzeće Duvan a.d. Bijeljina do sada je od kooperanata otkupilo oko 170 tona duhana ili nešto više od 40 posto planiranih količina za ovu godinu. Proizvođači su do sada obrali i osušili oko 50 posto ovogodišnjeg roda.

Najbolja godina



Rukovodilac proizvodnje u Duvanu Čedo Gotovčević izjavio je za Faktor da je ovogodišnji plan da se otkupi oko 380 tona duhana.



- Imamo i vlastitu proizvodnju na površini od 21 hektara. Dva dana u sedmici smo planirali za otkup duhana. Svi naši kooperanti su do sada bar jednom dovezli osušeni duhan. Već otkupljeni, takozvani, podbir duhana, odvezli smo na obesprašivanje u Gradačac - rekao je Gotovčević.



Dodao je da pripreme za obradu duhana teku uporedo s otkupom.



- Zadovoljni smo prinosom i kvalitetom ovogodišnjeg duhana. Semberija se ne može pohvaliti značajnijim prosječnim prinosom duhana i on iznosi oko 1.300 kilograma po hektaru, ali je izuzetno važno da prinosi budu usklađeni sa kvalitetom - precizirao je naš sagovornik.



Preduzeće Duvan a.d. sirovinu preuzima od 79 kooperanata u Semberiji. Prema prognozama stručnjaka, jesen bi trebala biti povoljna što se tiče temperatura. U Duvanu očekuju da će sve zasađene površine biti i obrane.



- Ovo je jedna od najboljih godina po prinosima, ne samo za duhan, već i za pšenicu i povrće, a vjerujemo da će tako biti i sa kukuruzom. Duhan je imao dobar raspored padavina i dovoljno sunčanih dana, što je izuzetno važno za njegov kvalitet - spomenuo je je Gotovčević.



Prerađivači vjeruju da će proizvođači ove godine ostvariti solidnu zaradu od duhana, iako je prosječna otkupna cijena za duhan treće klase nepromijenjena i iznosi tri marke po kilogramu suhog lista. Predviđen je bonus od 30 feninga za proizvođače koji ispune normu, odnosno ostvare prinos od 1.200 kilograma po hektaru.



Premija za duhan nije standardna i određuje se za svaku godinu. U prošloj godini ona je iznosila 55 feninga, a Grad Bijeljina je iz Agrarnog fonda svake godine izdvajao premiju od petnaest feninga po kilogramu otkupljenog duhana.



Stabilnija proizvodnja



U Duvanu kažu i to da je crno tržište trenutno utihnulo, te da ono nikada nije predstavljalo siguran oslonac za proizvođače. Ovo preduzeće svake godine kreditira proizvodnju duhana, ali su u Duvanu svjesni i činjenice da je otkupna cijena nestimulativna za proizvođače.



Za stabilniju proizvodnju, prije svega, bilo bi neophodno povećati otkupnu cijenu.



Prošlogodišnji kompletan rod semberskog duhana otkupio je "Bulgaria tabak“, a oni su najizvjesniji kupci i ovogodišnjeg roda duhana u Semberiji.



Biznis.ba / Faktor.ba