Do kraja godine se očekuje posjeta inspekcije FVO kako bi domaći proizvođači pilećeg mesa mogli izvoziti i u zemlje Evropske unije.

Najviše prijavljenih barijera u prošloj godini, prema izvještaju Sekretarijata CEFTA, bilo je od Srbije i Bosne i Hercegovine, a najviše barijera se odnosilo na oblast prehrambene industrije, zatim hemijske, te živih životinja i životinjskih proizvoda.



Spomenute barijere mnogo su u proteklom periodu uticale na izvoz proizvoda iz BiH u Srbiju, na šta su i brojni privrednici i poljoprivrednici dosta upozoravali.



Šteta



Jedna od barijera na koju je BiH upozoravala jeste problem sa izvozom pilećeg mesa, ali je to, na sreću proizvođača, nedavno riješeno. Naime, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović kazao je kako su prepreke koje su proizvođači imali pri izvozu u Srbiju otklonjene.



- U pregovorima sa njihovim nadležnim službama to smo skoro uklonili i sada bijelo meso u Srbiju može da ide, kako stoje stvari, bez ikakvih barijera, objasnio je Šarović.



Vijest o uklanjanju barijera za izvoz pozdravili su i u jednom od većih izvoznika pilećeg mesa iz BiH, firmi Madi, čiji direktor Maid Jabandžić je za Oslobođenje rekao kako su više puta upozoravali na štetu koju im barijere Srbije donose, te tražili da se taj problem riješi.



- Još nisam računao finansijsku štetu koju nam je prouzrokovala ova blokada, ali je sigurno da nam je to donijelo štetu u smislu da nismo mogli sklopiti neki ozbiljniji posao, nismo mogli dogovarati poslove sa novim kupcima jer je sve bilo neizvjesno. Nismo željeli probleme sa kupcima, a i oni su znali šta se dešava, pa su bili oprezniji. Nadam se da će ovo sada biti korak dalje u pravcu kvalitetnije i bolje poslovne saradnje, te da ćemo uspjeti da dogovorimo i više posla, kazao nam je Jabandžić koji je proteklih dana boravio u Beogradu i Novom Sadu, te dogovarao nove poslove.



Analiza rizika



Pregovori sa novim kupcima su, kako je kazao, uvijek i bili aktuelni, ali se nisu smjeli upuštati u neke velike priče do sada. Međutim, očekivanja su sada velika i nadaju se da će izvoz njihovog pilećeg mesa u Srbiju sada krenuti nabolje.



Što se tiče ostalih zemalja regiona, za Madi je bitna i Crna Gora, a najvjerovatnije će se pojaviti u oktobru na sajmu na Kosovu, a i Makedonija je zanimljiva ovom proizvođaču pilećeg mesa.



- Do kraja godine bi trebala doći i inspekcija FVO iz Evropske unije koja bi trebala odobriti Madijev objekt. Mi imamo najsavremeniju i najveću klaonicu u BiH, tako da očekujemo da ćemo u narednoj godini krenuti i sa izvozom u EU. Spremni smo za to, poručio je Jabandžić.

Da se ovakve situacije ne bi dešavale ubuduće, potrebna je analiza rizika, to jeste sistem provjeravanja pošiljki i uzimanja uzoraka pošiljki na granicama u određenim vremenskim periodima.



Biznis.ba / Oslobođenje