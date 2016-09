Foto: Anadolija

Bosanskohercegovačkim mljekarama uskoro bi se moglo otvoriti novo veliko tržište. Ruski veterinarski inspektori danas su vršili kontrolu farme ˝Spreča˝ u Kalesiji, čiji je vlasnik sarajevska mljekara ˝Milkos˝, a u narednom periodu trebalo bi biti poznato da li će najvećoj farmi mliječnih krava s naših prostora biti odobren izvoz u Rusku Federaciju, javlja Anadolu Agency (AA).

Prema riječima Adina Fakića, direktora ˝Milkosa˝, sa ruskim inspektorima, koji su odbili pojavljivanje u medijima, susreću se po prvi put, tako da im je nepoznat njihov način rada, ali očekuju da će zadovoljiti ruske kriterije.



˝Inspektori su došli da ispitaju teren i da vide sa kolikom sigurnošću Bosna i Hercegovina kontrolira svoj mljekarski sektor, odnosno proizvodnju i preradu mlijeka, te plasman na tržištu. O rezultatima kontrole bit ćemo upoznati nakon što se oni vrate u Rusiju i donesu odluku, te kada njihovo nadležno ministarstvo, odnosno vlada dozvole ili ne dozvole izdavanje odobrenja za naš izvoz u Rusiju˝, izjavio je Fakić.



Podsjetio je da trenutno imaju dozvolu za izvoz u Republiku Tursku i Evropsku uniju (EU), a mljekara na čijem je čelu među prvima je dobila odobrenje i u martu ove godine počela sa izvozom u EU, odnosno u Republiku Hrvatsku. U toku su, rekao je, pregovori i očekuje se da bi se početkom iduće godine moglo početi s izvozom u Njemačku, Austriju, Belgiju i Holandiju.



˝Iako je situacija na evropskom tržištu vrlo teška, a to je tako zbog zabrane izvoza u Rusiju i ukidanja kvote za proizvodnju mlijeka što je dovelo do sniženja cijena svježeg mlijeka, mi iz mjeseca u mjesec bilježimo povećanje izvoza. Izašli smo sa potpuno novim asortimanom koji smo ponudili Evropi, a to se odnosi na bijeli meki sir feta, ajran i pavlaku sa biljnom masnoćom. Konkurent smo s ovim proizvodima što je veoma bitno i veoma teško u današnjoj situaciji˝, naveo je Fakić.



Dok su s mliječnim proizvodima konkurentni na evropskom tržištu, gdje sedmično izvezu jedan kamion kombiniranih proizvoda, što je prema Fakićevim riječima, više nego zadovoljavajuće, ˝Milkosovo˝ mlijeko može se naći samo u BiH.



˝Tzv. UHT mlijeko, odnosno mlijeko sterilizirano na izuzetno visokim temperaturama se ne izvozi jer je nekonkurentno. Cijene na evropskom tržištu su toliko smiješne i niske da je nemoguće konkurirati, a cijena jednog litra košta 80 feninga˝, pojasnio je, dodajući da je od 1.500 grla na ovoj farmi, polovica muznih krava, a dnevna proizvodnja mlijeka je 16.000 litara.



Za izvoz u Republiku Tursku, naveo je naš sagovornik, postoje dozvole, ali bh. mliječni proizvodi još uvijek se nisu našli na tamošnjem tržištu.



˝Kada je Republika Turska u pitanju, imamo dozvolu, no još uvijek ne izvozimo. Trenutno istražujemo određene mogućnosti, s obzirom na to da BiH i Turska nemaju jasno definiranu saradnju o pitanju određenih mliječnih proizvoda. Većina naših proizvoda su na listi koja nije odobrena za izvoz u Tursku, a očekujemo da će Vijeće ministara BiH, uz podršku Vlade Republike Turske, odobriti izvoz bijelog mekog sira tipa feta. Nama je to veoma značajno jer bismo na taj način postigli amortizaciju tržišta mlijeka, gdje se ne bi osjetili viškovi ili manjkovi mlijeka koji se dešavaju u ovom periodu, tako da očekujemo da bi se moglo uraditi isto što i s mesom. Mi smo se kvalificirali, aplicirali i dali smo prijedlog za to. Mislim da će Vijeće ministara imati razumijevanje i da će se naći način za izvoz u Tursku˝, smatra Fakić.



Biznis.ba / AA