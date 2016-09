Foto: Arhiv

Inspektori Ruske federalne slu-žbe za veterinarski i fitosanitarni nadzor - "Rosselkhoznadzor" započeli su juče dvone-djeljnu posjetu BiH, kako bi izvršili uvid u ispu-njenost uslova bh. institucija i proizvođača za izvoz mlijeka, mesa i njihovih prerađevina u tu zemlju.

Naime, njihov zadatak je da obave kontrolu proizvođača i prerađivača proizvoda animalnog porijekla, te veterinarski sistem u BiH.



Članovi tima ruskih veterinarskih inspektora će do nedjelje, 18. septembra, obilaziti proizvođa-če, prerađivače i veterinarski sistem u FBiH, a od 19. septembra će sve to prekontrolisati u Republici Srpskoj.



Iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH juče su kratko potvrdili da su ruski inspektori stigli, te da je Kancelarija za veteri-narstvo BiH organizator sastanaka i da će pre-ko njih biti sprovedene te aktivnosti.



Kako je ranije najavljivano, juče je trebalo da budu održani sastanci s predstavnicima izvo-znika i sa direktorom Kancelarije za veterinar-stvo u BiH, Ljubomirom Kalabom, a ukupno je planiran obilazak 14 kompanija u BiH, među kojima su mljekari i kompanije mesne industri-je.



Naime, inspektori iz Ruske federalne službe za veterinarstvo će kontrolisati sve faktore u lancu proizvodnje - od veterinara do proizvođača, klanica i mesnih industrija.



Aleksandar Macanović, portparol Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, re-kao je juče Srni da će se inspektori u RS za-držati sedam dana i obaviti inspekciju objekata koje je Ministarstvo kandidovalo na listu proi-zvođača i prerađivača, ali će ruski inspektori po svom nahođenju odlučiti koje će kontrolisati, te sačiniti izvještaj.



"Očekujemo da će ova posjeta proći uspješno i da će Republika Srpska i BiH dobiti dozvolu za izvoz ovih proizvoda u Rusiju", naglasio je Ma-canović. Prema njegovim riječima, nakon in-spekcije ruski inspektori će sačiniti izvještaj na osnovu kojeg će odlučiti da li će BiH biti odo-bren izvoz proizvoda animalnog porjekla u Ru-siju, što do sada nije bio slučaj i BiH nije izvo-zila ove proizvode u Rusiju. On je dodao da će, nakon sačinjenog pozitivnog izvještaja, BiH prvi put imati priliku da izvozi proizvode ani-malnog porijekla u Rusiju.



Nemanja Vasić, potpredsjednik Spoljnotrgovin-ske komore BiH, rekao je juče "Nezavisnim" da bi svakako bilo dobro da se rusko tržište otvori za bh. meso, mlijeko i njihove prerađevi-ne.



"Ipak, bojim se da bi moglo biti dosta pimje-daba ruskih inspektora, prije svega kada je u pitanju meso, kojeg imamo dosta iz uvoza, a vrlo malo domaćeg. Sa druge strane, mljekari bi trebalo da naprave dobar posao, posebno proizvođači sira, za šta je rusko tržište veoma zainteresovano", rekao je Vasić i naglasio da su ruski veterinarski inspektori jedni od naj-strožih na svijetu, te da su njihovi uslovi stroži od uslova koje primjenjuju inspektori iz Evrop-ske unije. Vasić je istakao da Rusiju najviše in-teresuju svježe meso, sir i mlijeko iz BiH, te da će to i biti u fokusu njihove posjete. Prema nje-govim riječima, biće upriličene posjete institu-cijama iz ove oblasti, ali i prerađivačima i proi-zvođačima mlijeka i mesa u FBiH i RS.



Podsjećamo da su fitosanitarni inspektori "Rosselkhoznadzora" početkom avgusta ove godine uveli privremenu zabranu na uvoz voća i povrća iz BiH zbog nedostatka potvrde o bez-bjednosti proizvoda, a odobrenje o ponovnom izvozu u Rusiju, nakon posjete fitosanitarnih inspektora iz Rusije BiH još čeka.







