Suvad Osmanagić, savjetnik premijera Federacije Fadila Novalića, rekao je u izjavi za „Dnevni avaz“ da je “smiješna i mizerna” ponuda hrvatske kompanije “Ine” po kojoj želi kupiti preostali dio od 33 posto dionica u “Energopetrolu” (EP).

Radi se o javnoj ponudi koju je prije nekoliko dana objavila „Ina“, koja je već u posjedu 67 posto udjela u “Energepotrolu”. Udio Vlade Federacije iznosi 22 posto, dok ostali dio otpada na male dioničare kojima je, također, upućen poziv.



„Ina“ je u ponudi koju je objavila Sarajevska berza istakla da za 33 posto dionica nudi svega 4,1 milion KM, a ponuda se odnosi i na udio Vlade FBiH. No, Osmanagić upozorava da Federalna vlada na to neće pristati, niti će se javiti na ovu ponudu koja je, kako je istakao, nerealna.



Osmanagić: Mizerna cijena



- Prvo, nas niko o tome ništa nije ni pitao, iako „Ina“, naravno kao većinski vlasnik, ima pravo da raspiše tender. Ali, ovo što oni traže je smiješno i mizerno. Po ko će pristati na ovakvu ponudu? Vlada FBiH sigurno neće, a ne vjerujem da će i ostali dioničari - kaže Osmanagić.



Najbolja cijena



On je podsjetio da su čelnici „Ine“ iz Zagreba nedavno poslali i pismo namjere na adresu Vlade FBiH u kojoj traže da budu stopostotni vlasnici „Energopetrola“.



- To je sve u paketu oko dogovora u vezi s arbitražom od koje je odustao konzorcij „Ina- MOL“. Ali, mi smo rekli da želimo da sve bude transparentno. Ko ponudi najbolju cijenu, taj će i dobiti naš udio. Ali na ovakve igre i ponude nećemo pristati – rekao je Osmanagić.



Kupili paket od MOL-a



„Ina“ i MOL su kao konzorcij kupili 67 posto udjela u "Energopetrolu" na osnovu javnog konkursa 2006. godine, plativši za to 37,5 miliona eura. Ali, nedavno je „Ina“ od MOL-a preuzela 33,5 posto dionica "Energopetrola" i tako postala većinskim vlasnik firme koja ima najveću distributivnu mrežu u BiH, s više od stotinu benzinskih pumpi. No, kupovinu udjela istražuje Tužilaštvo KS zbog malverzacija i nepoštivanja ugovora.

