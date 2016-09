Rukovodstvo Rudnika i Termoelektrane (RiTE) "Ugljevik" potpisalo je jučer ugovor sa kompanijama iz Češke za izgradnju i rekonstrukciju elektrofilterskog postrojenja, vrijedan 19 miliona KM.

Svečanosti potpisivanja ovog ugovora prisustvovao je i ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.



"Za Vladu i Ministarstvo ovo je izuzetno važan događaj, jer smo definitivno, potpisivanjem ovog ugovora otklonili mogućnost da će RiTE ‘Ugljevik’ za samo nekoliko godina biti zaustavljen i izbačen iz proizvodnje", rekao je Đokić.



On je dodao da se na ovaj način poboljšava i ukupno investiranje u privredu Srpske.



"Uzimajući u obzir današnji ugovor, kao i ugovor o odsumporavanju koji smo potpisali prije dva mjeseca, ukupna investicija u RiTE ‘Ugljevik’ je oko 180 miliona KM, čime obezbjeđujemo njen znatno duži period rada, obezbjeđujemo investicije koje će revitalizovati proizvodnju", rekao je Đokić.



On je naveo da je češka kompanija, koja je preuzela posao na rekonstrukciji elektrofiltera u Ugljeviku, preuzela obavezu da u periodu realizacije ove investicije omogući mnogo radnih mjesta.



"Realizacija ovog ugovora počinje sljedeće godine u maju i trajaće tri mjeseca, a projekat odsumporavanja realizovaće se u naredne tri godine, što znači da ćemo samo za tri godine imati investitanje u RiTE ‘Ugljevik’ od 180 miliona KM, u ovaj dio RS, što je za nas veoma važno", rekao je Đokić i naglasio da je mnogo važnija činjenica da se čini korak za dobrobit RiTE.



On je naveo da će u ovaj posao naredne godine ući i RiTE "Gacko".



"Ovo je veliki poduhvat za Vladu Srpske, kao i `Elektroprivredu Srpske`" rekao je Đokić, čestitajući i rukovodstvu RiTE na poslu koji su započeli.



Zamjenik direktora "Elektroprivrede Republike Srpske" Branislava Milekić rekla je da su RiTE "Ugljevik" i "Elektroprivreda" u posljednjih 15 godina uložili značajna sredstva kako bi se izvršila revitalizacija i modernizacija postrojenja, u skladu sa evropskim ekološkim standardima.



Ona je rekla da je ovim poslovima rad RiTE "Ugljevik" postao neupitan u narednih 20 do 25 godina.



Direktor RiTE "Ugljevik" Đorđe Popović istakao je da je ovaj događaj veoma značajan za ugljevičku regiju i za Republiku Srpsku.



"Riječ je o potpisivanju ugovora za izgradnju i rekonstrukciju elektrofilterskog postrojenja, a sve u okviru aktivnosti na realizaciji obaveza koje je Republika Srpska preuzela na osnovu međunarodnih dokumenata koji se tiču emisije zagađivača", rekao je Popović.



On je dodao da će ovim postrojenjem biti snižena koncentracija čvrstih čestica na nivo ispod 50 miligrama po metru kubnom, a u kombinaciji odsumporavanja to će biti i ispod 20 miligrama po metru kubnom.



"Veoma je važno, pored ekološkog aspekta, koji je nesumnjiv, da je RiTE ušla u fazu otklanjanja svih prijetnji za eventualno zatvaranje rada RiTE ‘Ugljevik’", rekao je Popović.



On je ukazao i na ogroman značaj potpisivanja ovog ugovora, s obzirom na to da elektrofiltersko postrojenje nije mijenjano od izgradnje termoelektrane i da više ne zadovoljava ni tadašnje projektovane vrijednosti emisije čvrstih čestica na izlazu iz dimnjaka.



"Rekonstrukcijom elektrofilterskog postrojenja i izgradnjom sistema za odsumporavanje emisija čvrstih čestica, prašina će biti svedena na standarde koji su propisani evropskim ekološkim direktivama, a energija koju će proizvoditi Termoelektrana ‘Ugljevik’ biće čista", napomenuo je Popović.







