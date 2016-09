Foto: Ilustracija

Inspektori veterinarske i fitosanitarne službe Ruske Federacije stigli su u BiH kako bi provjerili gotovo sve faktore u lancu proizvodnje mesa i mlijeka. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović za Klix.ba je kazao da je naša zemlja spremna za ovu inspekciju.

Nakon što su ruski fitosanitarni inspektori prošli mjesec u BiH kontrolisali prerađivačke i proizvodne pogone za izvoz voća i povrća u Rusiju, na red je došla kontrola mesa i mlijeka.



Ruski inspektori su nakon prošlomjesečne kontrole dostavili izvještaj sa mnogo zamjerki i nedostataka na način pakovanja i inspekcijske kontrole izvoza voća i povrća.



Ipak, ministar Šarović ističe da je BiH spremna za kontrolu mesnih industrija i mljekara.



"Ruski fitosanitarni inspektori za meso i mlijeko su stigli. Provjerit će ukupno 14 kompanija od 40 koliko smo mi prijavili. To su mesne industrije, mljekare, a provjerit će jednu laboratoriju i možda jedan granični prijelaz. BiH je spremna za ove kontrole", kazao je Šarović za Klix.ba.



Podsjećamo, naša zemlja još uvijek čeka povratnu informaciju Rusije nakon što je izvršila neophodne izmjene na zamjerke koje su Rusi imali po pitanju izvoza voća i povrća.



Ukoliko bi eventualno došlo do neke nove blokade izvoza u Rusiju za poljoprivredne proizvođače bi nastala ogromna i nenadoknadiva šteta.



Da li bh. roba životinjskog porijekla zaslužuje da se nađe na ruskom tržištu ocijenit će inspekcija u naredne dvije sedmice, a do tada proizvođači mesa i mlijeka pred sobom će imati novu neizvjesnost.



