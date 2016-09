Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas će otvoriti i pustiti u saobraćaj autoput "9. januar" Banjaluka - Doboj, dionica Doboj - Prnjavor.

Svečanosti prisustvuju najviši predstavnici Republike Srpske i delegacija Srbije koju predvodi premijer Aleksandar Vučić.



Prije ceremonije otvaranja, u Prnjavoru su se sastali predsjednik Srpske Milorad Dodik i premijer Srbije Aleksandar Vučić.



Na Prnjavorskoj petlji, gdje se održava ceremonija, okupio se veliki broj građana Srpske.



Završetkom ove dionice, na kojoj radovi teku planiranom dinamikom, imaćemo više od 100 kilometara auto-puteva u Srpskoj, rekao je na ceremoniji otvaranja predsjednik NSRS Nedeljko Čubrilović.



"Odgovorno gradimo Republiku Srpsku za bolji život svih njenih građana. Stabilna Republika Srpska garant je opstanka srpskog narod sa ove strane Drine", naglasio je Čubrilović.



"Došao sam zbog jedne od najmudrijih stvari koje neko može da uradi. Izgraditi put, znači znati kuda ideš", rekao je predsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić.



"Ima nekoliko mjeseci kako smo dogovarali da prisustvujemo otvaranju dionice autoputa. Mnogi su govorili šta je to 36 kilometara, to je sitnica, malo i nije važno da predsjednik Vlade dođe. Oni koji su gradili znaju koliko je 36 kilometara i to je mnogo. Naša obaveza je da se povezujemo. Sve to govori da želimo da gradimo, a ne da rušimo. Znam da ono što govorim nekad nije popularno. Mir i stabilnost su nam potrebniji nego ikada. Ne grade se autoputevi da bi njima išli tenkovi nego da bi se povezivali ljudi. Dobro je što će autput izaći na granicu prema Zagrebu, prema Srbiji, prema Sarajevu", kazao je Vučić.



"Nikada više da u budućnosti ne prebrojavamo mrtve. To je ono što je važno. Spustite tenzije, smirite tenzije. Mi u miru našim teškim radom najbrže ćemo da napredujemo. Ako je Srbija jaka vidjet će to narod i u Republici Srpskoj. To je ono što hoćemo da radimo. Molim vas, uradite sve što možete, uvijek i u svakom trenutku. Poštujući našu junačku prošlost, nadam se da ćemo znati izabrati pravi put. Hrabrosti smo imali na pretek, mudrosti i čojstva nam je potrebno danas i trebat će nam sutra. Samo tako ćemo moći živjeti sa našim komšijama Bošnjacima", izjavio je Vučić.



"Mnogo smo mrtvih prebrojavali svi da bi nam se desilo nešto slično. Hoćemo da brojimo fabrike, autoputeve... Mnogo znači ovih 36 kilometara, oni su put u budućnost, posao i za 360 i 3.600 ljudi", poručio je predsjednik Vlade Srbije.



"Kada god čujete da poštujemo i cijenimo naše partnere iz BiH, nikada nijednog sekunda nemojte posumnjati u našu ljubav i našu odanost prema RS i narodu", kazao je Vučić na kraju svog govora.



Izgradnja pomenute dionice finansirana je kreditnim sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 185 miliona eura.



"Autoput je nada, čekanje, sposobnost", izjavio je predsjednik Srpske Milorad Dodik.



"Ponosan sam na sve naše ljude i čestitam narodu Republike Srpske na ovoj velikoj radnoj pobjedi", istakao je Dodik.



"Ponosan sam i što sam usmjerio svoje aktivnosti ka izgradnji mreže autoputeva. Sada ćemo se brže kretati i integrisati ove naše krajeve", poručio je predsjednik R. Srpske.



Sve vrijeme, od projekta, početka radova i današnjeg svečanog otvaranja, u ovom projektu učestvovalo je Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske i resorni ministar Neđo Trninić.



Zahvaljujući izgradnji novih 36,6 kilometara, mreža autoputeva u Republici Srpskoj imaće nešto više od 70 kilometara.



Kako je najvljeno iz preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" putarina na ovoj saobraćajnici, koja je izgrađena prema najvišim evropskim standardima, izvjesno vrijeme neće se naplaćivati.



Cvijanović: Auto-put "9. januar" - strateški projekat Vlade



Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović, koja će danas prisustvovati svečanom otvaranju novoizgrađene dionice auto-puta "9. januar", izjavila je Srni da je ovaj auto-put jedan od strateških projekata Vlade koji se realizuje u okviru šireg programa razvoja i unapređenja saobraćajne infrastrukture u Srpskoj.



"Cilj Vlade je da kroz razvoj i unapređenje saobraćajne infrastrukture poboljšamo komunikaciju između različitih dijelova Republike Srpske, a kroz to i naše razvojne šanse, jer se danas ne može govoriti o razvoju privrede, niti o razvoju turizma, kao ni o ukupnom razvoju bez postojanja odgovarajuće putne infrastrukture, odnosno modernih saobraćajnica", rekla je Cvijanovićeva.





Biznis.ba / RTRS