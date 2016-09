Turistička sezona u Neumu u završnoj je fazi, a iz Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona kažu kako su zadovoljni te da je sezona ispunila očekivanja, s obzirom na to da se mnogo radi na poboljšanju turističke ponude i usluge u našem jedinom primorskom gradiću.

Početak juna bio je siromašan posjetiocima, a opravdanje za to najvjerovatnije leži u činjenici da se u to vrijeme održavalo Evropsko prvenstvo u nogometu, obilježavao se mjesec posta ramazan, dok ni vremenske prilike nisu išle na ruku posjetiocima niti turističkim radnicima u Neumu.



Broj noćenja koji je ostvaren u Neumu tokom ljeta nije mogao biti precizno određen s obzirom na to da se većina noćenja ne prijavljuje, ali Turistička zajednica HNK-a unatoč tome svim snagama radi na poboljšanju turističke ponude koja bi privukla i duže vrijeme zadržala posjetioce i turiste.



"Projekti na kojima Turistička zajednica radi usmjereni su na nove ciljne grupe posjetilaca, kao i na njihovom dužem zadržavanju te povećanju ukupnog bruto turističkog prometa u Kantonu", rečeno je iz Turističke zajednice HNK.



Jedan od takvih projekata bila je i privatizacija i renoviranje hotela "Neum" koji je zasigurno dao novu dimenziju gradu i produžio sezonu.



"Povećanje broja ali i kvaliteta smještajnih kapaciteta definitivno će uzrokovati veću posjećenost u narednoj sezoni", optimistični su iz Turističke zajednice.



Planovi se za narednu sezonu već prave, dok ni tokom zime nema odmora za turističke radnike HNK. Planirana su učestvovanja na turističkim sajmovima širom Evrope na kojima će se predstavljati turističke ponude.



Turistička zajednica HNK predstavit će svoj turistički sadržaj u Riminiju, Milanu, Beču, Budimpešti...te će na taj način osigurati svoj status turističke destinacije na karti Evrope.



Sljedeća sezona obilovat će novim sadržajima. Do tada bi trebao biti spreman projekat ruralnog turizma kao novog proizvoda Turističke zajednice, kao i aplikacija za pametne telefone koja bi trebala svim posjetiocima, domaćim i stranim osigurati lakše kretanje.



U planu je i nastavak izgradnje magistralne ceste Stolac-Neum, koja bi mnogo značila domaćim izletnicima, koji trenutno za dolazak do Neuma biraju između prelaska hrvatske granice kako bi se našli na domaćem moru ili putovanja preko neuslovne Svitave.



Iz Ministarstva prometa i komunikacija FBiH nadaju se kako bi još tokom ovog mjeseca trebali imati konkurs za izvođača radova.





Biznis.ba / Klix.ba