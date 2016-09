Foto: Fena

U Australiji živi više od 30.000 ljudi iz BiH koji su u ovu zemlju većinom došli kao izbjeglice nakon rata 90-ih, a upravo ta činjenica doprinosi jakim vezama između naroda, kazao je u intervjuu za Fenu ambasador Australije za Bosnu i Hercegovinu sa sjedištem u Beču David Stuart, koji završava svoju četvorogodišnju misiju.

Ambasada Australije u Beču pokriva šest zemalja, od kojih Austriju rezidentno, te BiH, Mađarsku, Kosovo, Slovačku i Sloveniju nerezidentno.



- Prilikom dolaska izbjeglica u Australiju i moja je zemlja bila na dobitku, jer je došao veliki broj pametnih, sposobnih i obrazovanih ljudi, tako da to nije bila jednosmjerna ulica - naglasio je.



Za četiri godine mandata primijetio je da se BiH izgrađuje, da postoji određeni ekonomski rast i razvoj, međutim, ambasador smatra da su ljudi u BiH - najveći resurs.



- To su veoma pametni i obrazovani ljudi, a to znamo zahvaljujući Bosancima i Hercegovcima koji žive u Australiji i koji su uspješni poslovni ljudi - kazao je, dodajući da ljudi koji posjeduju znanje i vještine mogu osnažiti državu i predstavljati bitan faktor za njen ekonomski razvoj.



Političko uređenje u BiH ocijenio je kao specifično i jedinstveno uređenje kojim se održava mir, ali koje ne funkcionira najbolje u nekim drugim oblastima, kao što su socijalna i ekonomska politika.



Mišljenje ambasadora Stuarta je da je najvažnija stvar koju bosanskohercegovačke vlasti trebaju uraditi jeste da poboljšaju standard života građana te da osiguraju mir i stabilnost.



- To je bitno ne samo za BiH već i za cijelu Evropu, jer je prosperitet i stabilnost na Balkanu značajan faktor koji će generalno uticati na prosperitet i stabilnost cijele Evrope - dodaje.



Ambasador Australije za BiH osvrnuo se i na referendum Republike Srpske o Danu RS-a zakazan za 25. septembar i kazao je da snažno podržavaju suverenitet i teritorijalni integritet BiH kao jedne od članica Ujedinjenih nacija, kao i to da ne favoriziraju nijednu etničku grupu.



Međutim, mišljenja je da BiH treba prevazići i odmaknuti se od Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji je svojevremeno donio mir i okončao rat, ali sada uzrokuje brojne faktore disfunkcionalnosti.



- To trebate uraditi onda kada vi budete u mogućnosti, unutar vaše zemlje, jer ta promjena ne treba da bude nametnuta izvana - naglasio je, dodajući da to sigurno neće biti lako te da će se udaljavanje od Dejtonskog sporazuma desiti vremenom.



Komentirajući ekonomske odnose Australije i BiH rekao je da je trgovinska razmjena skromna. BiH u Australiju izvozi uglavnom namještaj, proizvode tekstilne industrije i obuću, dok BiH iz Australije, koja je veliki izvoznik kože, uvozi izvjesnu količinu sirove kože.



Podsjetio je da je Australija svjetski lider u oblasti rudarstva i da su neke australijske rudarske kompanije prisutne u BiH, stoga bi, po mišljenju ambasadora, bilo logično da dođe i do nekih investicija u ovoj oblasti, ne isključivo kada je eksploatacija u pitanju, nego i preliminarna ekspertiza.



Međutim, produbljivanju ekonomskih odnosa i saradnje Australije i BiH najviše može doprinijeti mnogobrojna bh. zajednica u ovoj zemlji.



- Ljudski resursi su oblast gdje odnosi Australije i BiH mogu biti produktivni, jer u Australiji živi veliki broj Bosanaca i Hercegovaca - kazao je ambasador Stuart.



Također, primijetio je da se turizam u BiH, naročito zimski, dobro razvija, ali da tu postoji još dosta neiskorištenog potencijala.



Napomenuo je da veliki broj australijskih turista posjećuje BiH i da se njihov broj stalno povećava, dijelom što su generalno zainteresirani za posjete Evropi te zbog toga što je BiH lijepa i interesantna zemlja.



- Sarajevska Hagada je, naprimjer, jedan od razloga zbog kojih neki Australijanci posjećuju Sarajevo, kao i Mostar i njegov divni stari grad - istakao je.



Kada je u pitanju pomoć Australije Bosni i Hercegovini dodao je da njegova zemlja nije direktni donator, ali da pruža određenu podršku nekim specifičnim građanskim inicijativama.



Pojasnio je da se uglavnom radi o programima podrške djeci s poteškoćama u razvoju te je za primjer naveo obrazovni program Udruženja EDUS čije je sjedište u Sarajevu kao i programe za pomoć djeci s posebnim potrebama koje na području Mostara implementira „Los Rosales“.



- Osim toga, Ambasada Australije je uputila pomoć dvjema zajednicama - Olovu i Bijeljini, koje su bile pogođene poplavama prije dvije godine. Sve to nije mnogo, ni blizu pomoći koju su pružile, naprimjer, Sjedinjene Američke Države ili Velika Britanija, ali to je način na koji pokazujemo solidarnost i ohrabrujemo civilno društvo putem projekata za koje smatramo da su kvalitetni - kazao je Stuart.



Ambasadarova prva od mnogobrojnih posjeta BiH bila je posjeta Sarajevu u oktobru 2012. godine, a tokom svih boravaka u našoj zemlji, kaže da je uživao i dosta toga naučio o BiH i njenoj historiji. Osim Sarajeva, posjetio je i Mostar, Banju Luku, Srebrenicu, a planira da se opet vrati, ali ovaj put kao turist.



Za svoju poziciju ambasadora rekao je da je privilegirana u smislu da mu je uvijek bio omogućen pristup svima i svugdje, ali i da je istovremeno imao i priliku da uradi nešto dobro, što je od pomoći ljudima.



- Nije mi potrebno da se ljudi sjećaju mene. Ono što želim jeste da, kada pogledam unazad, vidim da sam pomogao ljudima i učinio njihove živote boljim - zaključio je u razgovoru za Fenu ambasador Australije za BiH sa sjedištem u Beču.



Biznis.ba / FENA