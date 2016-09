Foto: Fena

Samo čovjek koji radi može biti od koristi, a ne na teretu roditeljima što često mogu vidjeti u krugu svojih prijatelja - poručio je mladi Emir Alomerović koji je dobio posao putem Programa sufinansiranja zapošljavanja pripravnika Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo".

On je kao učenik Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn sa zvanjem tekstilnog tehničara-mehaničkog smjera vršio praktičnu nastavu u privatnoj firmi "Fafs Leder". Po završetku školske godine, Služba za zapošljavanje je objavila javni poziv za Program sufinansiranje pripravnika, na koji se ta kompanija prijavila s planom zapošljavanja radnika. Tokom prakse Alomerović je pokazao radnu disciplinu i volju za sticanje novih znanja pa je firma aplicirala na poziv.



- Imao sam sreću da stičem praktično znanje u struci za koju sam se i obrazovao. Već po završetku srednje škole imao sam priliku za zapošljavanje i iskoristio sam je. U relativno kratkom periodu osigurao sam sebi egzistenciju i samostalan život - pojasnio je.



Međutim, iz te firme ističu da imaju probleme s pronalaskom kandidata. Tačnije, uprava firme nije mogla pronaći zadovoljavajućeg kandidata ili ukoliko ga je pronašla, kandidati nisu bili zainteresovani za rad.



Iako su imali odobrena sredstva po Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika, uprava "Fafs Leder" je odustala od sufinansiranja. Ističu da sve navedeno više govori o radnoj etici mladih koji, kako se čini odgovornim u firmi, imaju veća očekivanja od onoga što realna situacija na tržištu rada nudi.



Pozitivan primjer je i priča mlade Azre Čengić-Bande koja se zaposlila putem grupnog savjetovanja u Klubu za traženje posla.



Nakon što je završila Srednju medicinsku školu, smjer farmaceutski tehničar obavljala je pripravnički staž u trajanju od šest mjeseci i položila državni ispit nakon čega je dobila licencu za rad.



- Prije tri godine završila sam i Fakultet zdravstvenih studja, smjer sanitarni inžinjer, međutim, nikako nisam uspijevala naći posao u struci te sam dvije godine bila bez posla - kazala je.



Naglasila je da je vrijeme provedeno u Klubu za traženje posla doprinijelo da uvidi gdje griješi i šta to može unaprijediti u svom stavu, a što bi je dovelo do zaposlenja. U Klubu je pretraživala internet stranice koje nude oglase za posao, uz stručnu podršku savjetnice što joj je olakšalo traženje posla.



U programu Kluba Sarajevo do sada je učestovalo 530 mladih žena i muškaraca, od čega 359 žena, a njih 243 se zaposlilo.



Ova aktivna mjera je namijenjena svim nezaposlenim osobama od 18 do 30 godina koji su na evidenciji biroa duže od šest mjeseci i kojima je potrebna intenzivna pomoć u traženju posla. Klub za traženje posla je jedna od mjera i usluga koja je uvedena putem implementacije Reformskog paketa Službe za zapošljavanje KS-a.



