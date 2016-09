Nadeem Ilahi

Nadeem Ilahi, šef misije MMF za BiH, rekao je danas da će novac od prve tranše MMF-ovog kredita za BiH biti na računu za dan-dva.

„Sredstva su već u Washingtonu uplaćena, ali trebaće vremena za transakciju“, naglasio je on.



Upitan da kaže da li je MMF postavio uslove BiH, on je rekao da je jedan od najvećih problema velika javna potrošnja, posebno na plate zaposlenih u javnom sektoru. Tvrdi da BiH najviše troši na plate u javnom sektoru u čitavoj Istočnoj Evropi.



Govoreći o periodu pregleda u kojem se utvrđuje da li se kredit troši prema dogovoru, Ilahi je rekao da će taj period trajati tri godine s obzirom da su neke reforme koplikovane i da se ne mogu završiti za šest mjeseci do godinu dana.



Na novinarsko pitanje da li će se novac od kredita MMF-a za referendum o Danu RS, on je odgovorio da je to političko pitanje. Prve tranša kredita sa MMF-om iznosi od 154.155.170 KM.



Biznis.ba / NN