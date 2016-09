Foto: Arhiv

Još jedan pokušaj prodaje dijela imovine Tvornice transportnih uređaja (TTU) Tuzla prošao je bezuspješno. Naime, na treći otvoreni oglas za prodaju imovine ovog nekadašnjeg privrednog giganta u stečaju, čija je vrijednost bila procijenjena na blizu 17 miliona KM, niko se nije javio.

Prodajom su, između ostalog, bili obuhvaćeni hale za proizvodnju reduktora i teške opreme, pjeskara i dogradnja pjeskare, kotlovnica, restoran, gradilišna baraka, ambulanta te skladišta goriva, maziva i gotovih proizvoda.



"Ponude su trebale pristići danas do 11:30, a u 12 sati je trebalo biti otvaranje, ali, nažalost, ponuda danas nema. Svi smo očekivali da se danas desi ponuda, međutim, ona nije pristigla", kazala je stečajna upravnica Alisa Bijedić tokom sastanka sa radnicima TTU-a.



Iako je treći pokušaj prodaje prošao bezuspješno, prema riječima stečajne upravnice, čelništva Elektroprivrede Bosne i Hercegovine (EP BiH) i Rudnika Banovići i dalje su zainteresirana za formiranje novog privrednog društva putem kojeg bi bila obavljena kupovina dijela imovine TTU-a, međutim određene izmjene dogodile su se i po ovom pitanju.



Promjena visine udjela



Naime, na sjednici koja je održana 29. augusta ove godine Rudnik Banovići zatražio je od EP BiH promjenu visine udjela osnivača u novom privrednom društvu - Tvornici transportnih uređaja Energetik Tuzla, a koje bi bilo formirano u narednom periodu.



Kako je Bijedić istakla tokom sastanka sa radnicima, zahtjevom koji je upućen na adresu EP BiH, udio Rudnika Banovići iznosio bi 20, dok bi ostalih 80 posto bilo pod okriljem EP BiH.



"Druga primjedba se odnosila na izmjenu statuta nove firme, u kojem je potrebno dodati novi član kojim bi se definisala obaveza novog društva, odnosno mogućnost, da u odeđenom momentu, i ako bude bilo potrebe, registruje kćerku firmu i u Banovićima. Prema nezvaničnom usmjenom pojašnjenu, razlog ovoga je očekivanje dovoljnog posla za Tuzlu s obzirom na Termoelektranu Tuzla, a također i na novi projekat Termoelektrane u Banovićima", pojasnila je Bijedić.



Pomenuti akt je već uvršten na dnevni red sjednice Skupštine EP BiH, a čiji će članovi o svemu pomenutom odlučivati 19. septembra ove godine.



"Ovaj proces je produžen, nakon sjednice u roku od nekoliko dana će se održati i sjednica Skupštine Rudnika Banovići i tada će biti stečeni uslovi da se firma registruje u sudu. Proces kupovine imovine TTU-a ne može biti bez registracije firme, a kad se to desi osnivački kapital koji bude uplaćen će biti zapravo novac za kupovinu zbog koje smo danas ovdje. Namjere su i dalje iste, ali ovaj proces se produžava zbog formalnih i pravnih stvari", pojasnila je stečajna upravnica.



S druge strane, radnici sve manje vjeruju u moguće osnivanje novog privrednog privrednog društva.



"Ovo je dodatno zavlačenje radnika i bojim se da je ovo predizborna kampanja. Radnici su danas očekivali otvaranje koverti te da će imovina TTU-a biti kupljena od EP BiH i Rudnika Banovići. Nove momente nismo očekivali, ali su se oni desili. Premijer Vlade Federcije BiH Fadil Novalić danas je uredno bio pozvan na naš sastanak, ali, kao što vidite, on se nije odazvao našem pozivu. On je taj koji je nama obećao ispunjenje zahtjeva", kazao je predsjednik Sindikata radnika TTU-a Mehmed Terzić.



Naglasivši da su radnici svoje povjerenje ukazali premijeru Novaliću 9. novembra prošle godine, Terzić je podsjetio da se radnički zahtjevi ogledaju u uvezivanju radnog staža, povratku 150 radnika na posao te isplaćivanju otpremnine uposlenicima koji ne budu angažovani u narednom periodu.



"Premijer Novalić 9. novembra 2015. godine nas je prevario. Sve ove mjesece nas je zavlačio, a da nije tako on bi se dosad pojavio u krugu tvornice. Radnici su protekle mjesece očekivali da će se nešto desiti, ali od toga nema ništa", naglasio je Terzić.



Dan sunovrata



Husnija Salihbašić u TTU-u je proveo 33 godine, a kako nam je kazao, ogorčen je na činjenicu da ni skoro godinu dana nakon susreta sa premijerom Novalićem situacija u ovoj tvornici još uvijek nije riješena.



"Danas je za nas trebao biti dan 'D', međutim ispao je kao dan sunovrata. Poigravat se s ljudima na ovakav način je krajnje neozbiljno. Mi smo se do danas nadali, lično sam prvi bio optimističan, ali nakon svih negativnih dešavanja optimizma više nema. Dokle nas više misle obasipati obmanama i lažima mi stvarno ne znamo", istakao je Salihbašić.



Prema nezvaničnim informacijama, EP BiH i Rudnik Banovići za kupovinu dijela imovine TTU-a putem novoformiranog društva spremni su izdvojiti pet miliona KM.





