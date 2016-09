Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK danas je održala 17. redovnu sjednicu u ovoj godini na kojoj su donesena rješenja kojima se podnositeljima zahtjeva: PAŽIN d.o.o. Stolac, ALIM d.o.o. Visoko i ENERGONOVA d.d. Sarajevo izdaju dozvole za rad za proizvodnju električne energije.

Kako je priopćeno iz FERK-a, na redovitoj sjednici je odlučeno i kako će se o Nacrtu dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva Solarna fotonaponska elektrana „GNJEČE 1“, vl. Senad Batalević, Klokotnica održati opća rasprava zaprimanjem pisanih komentara, a zainteresirana javnost se detaljnije može informirati o rokovima za podnošenje pisanih komentara, preko web stranice FERK-a www.ferk.ba.



U postupak opće rasprave prikupljanjem pisanih komentara uputit će se i niz nacrta dozvola za rad (licencija) za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftnog gospodarstva. Rok za dostavu pisanih komentara na nacrte dozvola je do 19.9.2016. godine do 9 sati.



Tekstovi nacrta dozvola koji su u postupku opće rasprave mogu se dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a ili preuzeti na web stranici FERK-a.



Na redovitoj sjednici usvojena je obavijest za javnost o kompletnosti podnesenih zahtjeva za izdavanje dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva HENKOPROM d.o.o. Žepče, PRO-EL d.o.o. Bugojno i MIMS-INŽENJERING d.o.o. Sarajevo.



Na sjednici FERK-a donesena su i dva riješena, i to po žalbi Bingo d.o.o. Tuzla i Tranzitexport d.o.o. Sarajevo na rješenja koja je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, stoji u priopćenju.





Biznis.ba / FENA