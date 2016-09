T. C.

Nakon odluke Međunarodnog monetarnog fonda da BiH odobri novi trogodišnji kreditni aranžman u iznosu od 1,081 milijarde KM, naša zemlja će već danas dobiti prvu tranšu kredita u iznosu od 154.155.170 KM, od kojih trećina pripada Republici Srpskoj, a dvije trećine Federaciji BiH.

Samo dva dana nakon zvanične odluke o odobravanju novog kreditnog zaduženja za BiH, naša zemlja povlači prvu tranšu.



Izjave zvaničnika nakon novog zaduženja su optimistične i jednoglasne u uvjerenju da će novi kredit konsolidovati budžete FBiH i RS-a. Ipak, treba imati na umu da je BiH kredit od MMF-a dobila kako bi na osnovu te finansijske pomoći mogla sprovoditi preuzete obaveze iz reformske agende.



Ekonomski analitičar Zoran Pavlović za Klix.ba je kazao kako je pogrešno što je MMF baš u septembru, koji je predizborni mjesec, odobrio novi kredit za BiH.



"Ovaj novac je za aktuelnu strukturu više nego dobrodošao u ovom trenutku i smatram da će to značajno utjecati na rezultate izbora. Bilo bi dobro da je novac odobren nakon izbora, jer će se sada uoči izbora isplatiti sva socijalna davanja i preostale obaveze iz budžeta", ističe Pavlović.



Na pitanje da li će naredne tranše kredita biti upitne ukoliko vlast kreditna sredstva ne bude koristila za sprovođenje preuzetih obaveza, jer je MMF kredit odobrio isključivo u tu svrhu, Pavlović naglašava da se aktuelna vlast vodi izrekom "Drži vodu dok majstori odu".



"Prva kreditna sredstva su odmah povučena da bi se ušminkala vlast, jer nema ni rebalansa budžeta, jer ne mogu se uspješni političari praviti na kredit", naglašava Pavlović.



Za razliku od prethodnih stand by kreditnih aranžmana, BiH je ovaj put dobila tzv. prošireni aranžman, sa dugoročnijim periodom otplate i grejs periodom od četiri godine, što bi trebalo omogućiti da BiH detaljno sprovede reforme i da vidi efekat njenih primjena.



Iz MMF-a su istakli kako će novi kreditni program podržati poticanje ekonomskog potencijala i makroekonomske stabilnosti. BiH je u 2015. godini zabilježila ekonomski rast od 3,2 posto, što su u MMF prepoznali kao pozitivan kurs.



Ipak, da li će BiH dobijati predviđene tranše kredita zavisi od analize postignutih rezultata iz reformske agende. Jasno je da ukoliko novac od kredita bude iskorišten za budžetske troškove ili socijalna davanja, bez jasnog programa investicija da ni od ovog kredita građani neće imati mnogo koristi.



Reforme i investicije morat će pratiti i jasno dogovoreni budžetski rezovi, koji podrazumijevaju kresanje potrošnje za plaće u javnom sektoru, smanjenje administracije, kontrolu zapošljavanja u javnim preduzećima i još mnogo toga.



Inače ukupan vanjski dug BiH, zaključno sa krajem prošle godine iznosi 8,4 milijarde KM dok unutrašnji dug iznosi oko 3,5 milijardi KM. U prijevodu to bi značilo da ukupna zaduženost BiH iznosi 11,9 milijardi KM.





Biznis.ba / Klix.ba