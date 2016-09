Foto: Ilustracija

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH zatražilo je u četvrtak da se odmah obnovi izvoz voća i povrća iz BiH u Rusku Federaciju i ukine zabrana uvedena 4. avgusta ove godine.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, Sergeju Aleksejeviču Dankvertu, direktoru ruske Federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor, date su garancije da će se svi proizvodi iz BiH izvoziti u skladu s ruskim standardima.



"Dankvert je obaviješten da su u BiH preduzete neophodne i kredibilne mjere za usavršavanje sistema fitosanitarne zaštite i kontrole tokom proizvodnje i pripreme robe namijenjene za izvoz, kao i da smo preduzeli sve neophodne mjere za otklanjanje nedostataka naznačenih u njihovom izvještaju", saopšteno je iz ovog ministarstva. Voćari pozdravljaju ovaj potez Ministarstva, ali kažu da je, nažalost, šteta već učinjena.



"Drago nam je što su otklonjene prepreke izvozu. Sad, koliko će Rusi biti zainteresovani da se sve to brzo i vrati u normalu, to je već drugo pitanje", rekao je Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara RS.



On kaže da moramo što prije ponovo početi s izvozom, jer šteta za ovih mjesec i nešto dana je oko 10 miliona KM. Prema njegovim riječima, u hladnjačama širom RS trenutno propada oko 1.000 tona kruške.



"Za blokadu i štetu koju smo pretrpjeli neko će morati da odgovara i istu nadoknadi. Sada, ko će to biti, još ćemo da vidimo, da li Ministarstvo, Uprava za zaštitu bilja ili inspekcije, vidjećemo", kaže Dojčinović i dodaje da se nešto i naučilo iz ovog problema s izvozom.



"Ovo je sada pouka za sve proizvođače da svako od nas mora da bude kontrolor, inspektor i policajac, te čim primijeti prvu nepravilnost da odmah reaguje, jer samo tako možemo da zaštitimo svoje tržište", kaže on. Podsjećanja radi, Mirko Šarović, resorni ministar, zajedno sa saradnicima je proteklih sedmica radio na upoznavanju bh. fitosanitarnih inspektora s ruskim propisima.



U tom periodu pokrenuta je i procedura nabavke sigurnosnih kasa za sve inspektore u RS kako bi se pod ključem čuvali zaduženi obrasci fitosanitarnih sertifikata. Nikola Vukelić, direktor "Agroimpeksa", kaže da se voćari mole bogu samo da se blokada ukine.



"Molimo se bogu da to što brže odblokiraju, jer imamo ogromno i zanimljivo tržište, toliko veliko da nikada nemamo dovoljno proizvoda koliko njima treba. Hladnjače su nam već pune, sada nas čeka nova berba, a nemamo gdje s prethodnim urodom", navodi Vukelić.



Zbog toga će najveći dio voća, pretežno kruške, otići u preradu po višestruko nižoj cijeni, što je još jedan dodatni gubitak. Da nadležni moraju učiniti sve kako bi se izvoz sa Rusijom opet uspostavio, te da do potpune obustave ne smije doći ni u kojem slučaju, istakao je i Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore RS.



"Teško je govoriti o konkretnim brojkama kada bi se rusko tržište zatvorilo za nas, ali ako se pogleda da smo za šest mjeseci ove godine izvezli dunje, kruške i jabuke u vrijednosti od 15,8 miliona KM, što čini 86 odsto ukupnog izvoza u Rusiju, mislim da nam to dovoljno govori", navodi Blagojević.



Pored zarade od izvoza, Blagojević opominje da se u obzir moraju uzeti i sva ona silna sredstva koja su voćari uložili u povećanje i modernizaciju proizvodnje na početku saradnje s Rusijom. "Zbog toga je neophodno da se sve institucije maksimalno posvete da sve prođe u najboljem redu. Iskreno, mi ne smijemo ni pomisliti da sebi dozvolimo prekid saradnje", upozorava Blagojević.



Biznis.ba / NN