U organizaciji Privredne komore Unsko-sanskog kantona, u Bihaću je danas otvoren 14. Međunarodni ekološki sajam "EKOBIS 2016", a prvog dana sajma zabilježena je odlična posjeta, sa kojom su zadovoljni i organizatori i izlagači.

Na ovogodišnjem EKOBIS-u nalazi preko 100 štandova i svoje proizvode nudi čak 200 izlagača iz osam zemalja. Među izlagačima na sajmu je znatan broj privrednih komora iz čitave regije, osobito iz Hrvatske, Srbije i BiH, zatim veliki broj institucija čija je djelatnost vezana za zaštitu okoliša, obrazovnih institucija, nevladinih i ekoloških organizacija, značajnih privrednih društava, ali i izvoznika, kao i priličan broj obrtnika – izlagača koji su rezervirali svoj maloprodajni prostor.



"Mi smo ovdje već desetu godinu zaredom i imamo zaista odličnu saradnju sa organizatorima sajma. Uvijek se trudimo da ponudimo nešto novo, pa smo tako ovog puta predstavili više od 20 privrednih subjekata sa područja Tuzlanskog kantona i to na više načina: kataloški, banerima, uzorcima, degustacijom ili prezentacijom", kaže Dino Kalesić, iz Privredne komore Tuzlanskog kantona.



Na ovogodišnjem sajmu svoje usluge izlaže i firma Hand-export-import iz Cazina.



"U sklopu naše firme nudimo Didovu avliju, koja se nalazi u sklopu hotela 'Stovrela' i restorana 'Amfora'. U ponudi imamo livanjski sir, razne suhomesnate proizvode, hurmašice, slatkiše, kao i šljivovicu kao poznatu degustaciju", govori Adna Handanagić.



Ovogodišnji EKOBIS odvija se pod parolom "O(p)stanak – Stvaranje uvjeta za zapošljavanje i ostanak mladih", a posvećen je, kako organizatori navode, opstanku i ostanku mladih ljudi u našoj zemlji. U skladu s tim, desetak mladih izlagača dobilo je svoj izložben prostor na sajmu potpuno besplatno ili po simboličnim cijenama.



"Sa ovom temom htjeli smo da problematiziramo kreiranje uvjeta za ostanak mladih ljudi u ovim krajevima. Na ovom sajmu to smo uradili na način da smo im dali besplatne štandove da pokažu šta to oni imaju i mogu, kako bi potakli i osvijestili neke druge mlade ljude koji žele da odu odavde, te ih svojim primjerom podstakli da to ne urade", kazao je Nihad Šušnjar, generalni sekretar Privredne komore USK, koja je tradicionalno organizator manifestacije.



Nermin Nadarević je na sajam u Bihaću došao predstaviti svoj projekat Farmer.ba.



"Farmer.ba je prvi servis u BiH koji omogućava detaljni uvid i pregled proizvođača domaće hrane i na jedan inovativan način promovira poljoprivredu u BiH te otvara vrata za novu saradnju i partnerstva. Dakle, portal vam pokazuje kako na najbrži način doći do domaće organske hrane od provjerenih proizvođača. Za sada smo djelovali samo na prostoru Kantona Sarajevo, a sada se želimo proširiti i na ostatak države i mislim da su ovakvi sajmovi dobra prilika za to", kaže Nadarević.



Ovogodišnji sajam karakterizira i promjena sajamske lokacije, budući da se, umjesto na tradicionalnoj lokaciji na Gradskoj otoci, sajam ove godine održava u Sportsko-rekreativnom centru Luke.



Inače, u proteklih 13 sajmova "EKOBIS" u Bihaću predstavilo se preko 3.500 izlagača iz 18 zemalja, a sajam je posjetilo preko 180.000 posjetitelja. Kako Privredna komora USK ima razvijenu suradnju sa 23 regije zemalja okruženja, na sajmu se predstavio i dobar broj inozemnih izlagača.



Ovogodišnji sajam "EKOBIS" traje do nedjelje 11. septembra.



Biznis.ba / Klix.ba