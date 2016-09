Foto: Klix.ba

Radovi na izgradnji prve poslijeratne Hidroelektrane (HE) Vranduk koja je u sistemu Elektroprivrede BiH, počeli su danas svečanim otvorenjem gradilišta.

Riječ je o prvoj hidroelektrani koja je u sistemu EP BIH koja će biti izgrađena poslije 40 godina.



Inače, svečanom otvorenju prisustvuje veliki broj zvanica, među kojima su Bakir Izetbegović, predsjedavajući Predsjedništva BiH i lider SDA, Fahrudin Radončić, predsjednik SBB i delegat u Domu naroda Parlamenta BiH, Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Fadil Novalić, premijer Federacije BiH, Nermin Džindić, ministar energije i rudarstva u Vladi FBiH, kao i mnogi drugi.



Zvanično otvorenje početka radova označio je predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, koji je u svom govoru najavio da je ovo početak velikih projekata i da BiH u 2017. godini očekuju novi veliki masovni radovi i da će se BiH pretvoriti u veliko gradilište.



Kako javlja reporter Dnevnog avaza sa lica mjesta, nakon uvodnih govora i ozvaničenja početka radova, u toku je obilazak lokacije buduće HE Vranduk, kojoj osim visokih političkih zvaničnika BiH, prisustvuju i ugledni privrednici iz BiH, predstavnici međunarodnih kreditora, kao i ambasadori Italije i Austrije, čiji izvođači će graditi ovu HE.



Inače, vrijednost ovog projekta, čiji je investitor Elektroprivreda BiH iznosi 57,4 miliona eura, a predviđeno vrijeme realizacije projekta je 45 mjeseci, dok je predviđeno da HE Vranduk bude puštena u rad u novembru 2019. godine.



HE "Vranduk" će graditi Joint Venture STRABAG AG Austrija i Končar-inžinjering za energetiku i transport d.d. Hrvatska (KONČAR - KET).





