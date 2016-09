T. C.

Nakon što je Izvršni odobor MMF-a odobrio trogodišnji Prošireni aranžman za Bosnu i Hercegovinu u vrijednosti od 553,3 miliona eura iz ove institucije rečeno je kako će novi program podržati poticanje ekonomskog potencijala i održavanje makroekonomske stabilnosti.

Iz MMF-a dodaju da će ova odluka omogućiti neposredno doznačavanje iznosa od oko 79,2 miliona eura i da će aranžman također pomoći u jačanju jedinstvenog ekonomskog prostora.



Odluka Izvršnog odbora omogućiti će neposredno doznačavanje iznosa od oko 79,2 miliona eura dok će ostatak sredstava biti raspoloživ u 11 anuiteta zavisno od zaključivanja kvartalnih pregleda.



Nakon diskusije Izvršnog odbora o Bosni i Hercegovini zamjenik direktora i vršilac dužnosti predsjedavajućeg Odbora Tao Zhang kazao je kako je oporavak ekonomije u BiH poslije globalne finansijske krize na dobrom putu, s rastom koji je u 2015. godini dostigao 3,2 posto uprkos fiskalnoj konsolidaciji.



"Međutim, približavanje prihoda nivou u naprednim evropskim državama i dalje zaostaje, a nezaposlenost, posebno među mladima, ostaje na veoma visokom nivou. Pred zemljom ostaju važni izazovi u smislu poboljšanja poslovne klime, unapređenja fiskalne politike i očuvanja stabilnosti finansijskog sektora", kazao je Zhang.



Dodaje da s ciljem postizanja bržeg ekonomskog rasta i otvaranja novih radnih mjesta, bit će neopohodno uložiti veće napore kako bi se odlučno krenulo naprijed s programom strukturalnih reformi.



"Nedavno usvajanje zakona o radu na entitetskom nivou je dobrodošao, ali je potrebno ostvariti kontinuirani napredak s ciljem jačanja poticaja za otvaranje novih radnih mjesta u privatnom sektoru, između ostalog putem rješavanja problema veoma visokog poreznog opterećenja rada", rekao je Zhang.



Ističe da će od presudnog značaja bit preusmjeravanje budžeta s ciljem postizanja fiskalne politike koja u većoj mjeri pogoduje ekonomskom rastu i to putem smanjenja tekuće potrošnje kako bi se otvorio prostor za prijeko potrebna ulaganja u infrastrukturu.



"Opredijeljenost vlasti da smanje zaposlenost u javnom sektoru je primjerena. Zajedno sa poboljšanim usmjeravanjem socijalnih davanja i predviđenim reformama penzionog sistema i sistema zdravstvene zaštite, ova će opredijeljenost doprinijeti postepenom smanjenju duga u odnosu na BDP", kazao je Zhang.



On je rekao da vlasti rade na pripremi sveobuhvatnih politika u finansijskom sektoru, koje imaju za cilj očuvanje stabilnosti finansijskog sektora i oživljavanje kreditne aktivnosti banaka.



"Međutim, od presudnog značaja bit će pažljivo praćenje osjetljivosti banaka, uz istovremeno unapređenje efikasnosti i učinkovitosti supervizije banaka, između ostalog putem bolje koordinacije i saradnje između regulatornih agencija", ističe Zhang.



Zaključio je da program bosanskohercegovačkih vlasti koji je podržan u skladu sa pravilima proširenog aranžmana (Extended Fund Facility) pruža značajnu priliku za suočavanje sa izazovima na održiv način, očuvanje makroekonomske i vanjske stabilnosti, a taokođer omogućit će i finansijsku podršku drugih međunarodnih partnera.



Novi trogodišnji program koji MMF podržava ima za cilj riješiti srednjoročne potrebe platnog bilansa BiH, a dostupnost finansijskim sredstvima MMF-a će omogućiti da se kapitalna potrošnja više ne smanjuje.



Program će također podržati politike za jačanje ekonomskog potencijala i održavanje makroekonomske stabilnosti. Tri glavna cilja programa su:



Strukturalne reforme: Povećanje potencijala ekonomije za rast i poticanje zapošljavanja u privatnom sektoru kroz intenziviranje strukturalnih reformi kojima se poboljšava poslovno okruženje i privlače investicije. Fiskalna politika: Poboljšanje strukture i kvaliteta javne potrošnje, uz postepeno smanjenje nivoa zaduženosti javnog sektora. Finansijski sektor: Oživljavanje kreditne aktivnosti bankarskog sektora, uz očuvanje finansijske stabilnosti kroz reforme finansijskog sektora.



Aranžman će također pomoći da se unaprijedi koordinacija i saradnja između vlasti u BiH u cilju jačanja jedinstvenog ekonomskog prostora.



Iz ove finansijske institucije osvrnuli su se i na posljednja ekonomska dešavanja u našoj zemlji ističući da je ekonomski rast u BiH nedavno počeo hvatati zamah, a da su vanjski i unutrašnju debalansi ublaženi. U 2015. godini rast je premašio 3 procenta uprkos finansijskim ograničenjima koja su prouzrokovala snažniju fiskalnu konsolidaciju nego što se to očekivalo.



Međutim, ekonomski rezultati u proteklih nekoliko godina su bili nedovoljni, a od izbijanja globalne finansijske krize rast i približavanje prihoda naprednim evropskim ekonomijama zaostaje.



U 2015. budžet je bio skoro uravnotežen, a deficit tekućeg računa je smanjen. Infalcija je imala negativan predznak, što je uglavnom odraz niske inflacije u Eurozoni koja se u BiH prenosi putem aranžmana valutnog odbora.



"Visoka nezaposlenost među mladima kao dugoročna nezaposlenost, koja podstiče emigraciju, posebno je zabrinjavajuća. Kvalitet poslovnog okruženja je ispod prosjeka i u protekle dvije decenije BiH je zaostajala za drugim zemljama u regionu u provedbi strukturnih reformi koje doprinose snažnijem rastu", saopćeno je iz MMF-a.



Ipak, kako navode, kratkoročni ekonomski izgledi su relativno pozitivni. U skladu sa oživljavanjem ekonomske aktivnosti u regionu, očekuje se da će rast u 2016. godini ostati na 3 posto, kako se javne investicije budu oporavljale nakon problema sa finansiranjem i realizacijom u 2015. godini.



"S obzirom da se oporavak u Europi nastavlja, a strukturne reforme uspješno sprovode, rast bi se mogao povećati na 4 procenta u srednjoročnom periodu. Očekuje se da cijene nastave da padaju u 2016. godini, uz blagi rast inflacije u kasnijim godinama. Nakon što dostigne svoj najviši nivo u 2017. godini, očekuje se smanjenje deficita tekućeg računa u srednjem roku", navode iz MMF-a.



Ističu i da su u 2015. godini, vlasti usvojile sveobuhvatnu Reformsku agendu koji obećava najznačajniju promjenu smjera ekonomije BiH još od vremena Dejtonskog sporazuma.



Agenda se nadovezuje na lekcije naučene iz dosadašnjeg iskustva, posebno potrebu da se unaprijedi funkcioniranje tržišta rada i poboljša struktura valdine potrošnje. U njemu se također naglašava potreba da se usklade pravila i propisi i da se poboljša koordinacija unutar vlada.



"Međuanrodna zajednica je obećala da će pružiti finansijsku i tehničku pomoć kako bi podržala odlučno sprovođenje Reformske agende. U proteklih godinu dana, sve vlade su pripremile akcione planove i preduzele značajne korake u implementacije istih", saopćeno je iz MMF-a.





Biznis.ba / Klix.ba