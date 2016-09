T. C.

Foto: Klix.ba

U prvih osam mjeseci ove godine opao je broj uvezenih automobila u odnosu na prethodne godine, ali se povećala vrijednost uvezenih vozila, što znači da državljani BiH uvoze novije i skuplje automobile.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH za prvih osam mjeseci u BiH je uvezeno 41.214 putničkih motornih vozila ukupne vrijednosti 482,5 miliona KM.



Pored toga naplaćene su i uvozne dažbine u vrijednosti od 100 miliona KM.



Ipak, zbog izmjene zakonskih procedura o uvozu, koja se odnosi da je moguće uvesti isključivo automobile sa EURO 4 standardom, a koje su stupile na snagu od 1. aprila ove godine, u BiH je značajno opao broj uvezenih motornih vozila.



"Vrijednost uvezenih automobila ipak je mnogo veća ove godine u odnosu na prošlu godinu. To znači da su se u 2016. godini uvozila automobili novije proizvodnje", istakli su za Klix.ba u Upravi za indirektno oporezivanje.



Cijena deset najskupljih automobila koji su uvezeni u BiH u prvih osam mjeseci ove godine kreće se od 175.000 do 235.000 KM, ne računajući plaćanje uvoznih dažbina.



Najskuplji automobil koji je uvezen u BiH u ovoj godini je Mercedes GLE 63 S/AMG, proizveden 2016. godine, čija je vrijednost 235.188 KM.



Na drugom i trećem mjestu najskupljih uvezenih automobila također se nalaze mercedesova vozila i to Mercedes-Benz tip S 500 4Matic i Mercedes Benz/T:221 S65AMG.



Na listi najskupljih automobila uvezenih ove godine u BiH nalaze se i KIT LEON CUP RACER 2016, MERCEDES-BENZ tip S 400 4MATIC COUPE, BMW 750 Li xDRIVE LIMOUSINE/GP 2016 i PORSCHE-CAYENNE T,2967 i drugi.







