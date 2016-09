Foto: Arhiv

Isplata penzija u Federaciji BiH za 407.126 penzionera počela je 5. septembra, kako je i najavljeno iz Zavoda PIO/MIO, Vlade Federacije BiH i resornog Ministarstva rada i socijalne politike FBiH.

Raspoloživa sredstva



Tomislav Kvesić, portparol Zavoda PIO/MIO, za „Avaz" je potvrdio da će podjela penzija trajati tri do četiri dana, a ne po 15 ili 20 dana, kako se to znalo dešavati u proteklim mjesecima.



- Isplata je počela na vrijeme, raspoloživim sredstvima, a u naredna tri ili četiri dana očekujemo da ćemo je realizirati u BiH. Nakon toga slijedi isplata u inozemstvo. Dio novca prebačen je poštama, dio bankama. Kreditna sredstva od 63,7 miliona KM, kao i angažman sa „BH Poštom", popravili su likvidnost Zavoda, pa će i sama isplata trajati znatno kraće nego ranijih mjeseci - kazao je Kvesić.



No, dodao je da problem ogromnog akumuliranog deficita od oko 200 miliona KM ovim kreditom, nažalost, nije riješen.



Za redovnu isplatu penzija svaki mjesec neophodno je bilo osigurati 162 miliona KM. Penzije su kasnile za oko 20 posto, odnosno 80.000 penzionera, jer je nedostajalo oko deset miliona maraka. Velike zasluge za stabilizaciju Zavoda ima ministar rada i socijalne politike FBiH Vesko Drljača (SBB), koji se uhvatio ukoštac s reformom penzijskog sistema, a samim tim i poboljšanjem statusa penzionera.



Red na šalteru



S obzirom na to da je novac odmah bio operativan za sve penzionere, u mnogim poštama i bankama zabilježene su gužve. Penzioneri su strpljivo čekali u redovima da napokon, bez kašnjenja, podignu svoj novac.



- Znalo mi se dešavati da dođem na red na šalter i onda mi blagajnik kaže da mi novac nije uplaćen i da dođem drugi dan. Konačno na vrijeme imam novac za hranu, lijekove, struju... - kazala nam je penzionerka Fahreta Durić.



U ZDK žele proteste



Predstavnici Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera ZDK i dalje odbijaju da prihvate akt kojim Vlada FBiH garantira redovnu isplatu penzija, i to 5. u mjesecu, bez kašnjenja. Stava su da su zaključci koje je Vlada predložila u suprotnosti s interesima 67.000 penzionera u ZDK.



S vanredne sjednice Upravnog odbora Kantonalnog saveza upućen je zahtjev rukovodstvu Federalnog saveza da još jednom razmotri pitanje organiziranja protesta zbog lošeg materijalnog i socijalnog položaja penzionera u FBiH.





Biznis.ba / Avaz