T. C.

Mirko Šarović

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH Mirko Šarović izjavio je danas u Sarajevu da su otklonjene prepreke za izvoz bijelog pilećeg mesa u Srbiju.

Precizirajući da je riječ o preprekama koje se tiču Cefta sporazuma, Šarović je u izjavi novinarima rekao da su postojale određene barijere Srbije za izvoz bijelog pilećeg mesa.



"U pregovorima sa njihovim nadležnim službama to smo skoro uklonili i sada bijelo meso u Srbiju može da ide, kako stoje stvari, bez ikakvih barijera", objasnio je Šarović.



Prema njegovim riječima, izvoz mesa u Tursku nije doveden u pitanje i Ministarstvo spoljne trgovine sposobno je da na vrijeme riješi sve tehničke ili druge probleme, zbog čega ne treba razmišljati da će ovaj izvoz biti na bilo koji način ugrožen.



Kada je riječ o izvozu voća i povrća u Rusiju, Šarović kaže da je ruska strana konstatovala da BiH proizvodi dovoljno voća i povrća i da može da poveća količine za izvoz u tu zemlju.



"Prije nekoliko sedmica postojala je osnovana sumnja ruske strane da li BiH ima te kapacitete", rekao je Šarović i dodao da eventualnim prevarama u vezi sa izvozom u Rusiju treba da bave inspekcija i nadležni istražni organi.



On je izrazio uvjerenje da će do petka biti otklonjeni svi nedostaci u fitosanitarnom sistemu BiH koji onemogućavaju izvoz voća i povrća u Rusiju i da će moći o tome obavijestiti rusku stranu.



"U fokusu našeg interesovanja jeste uspostavljanje takvog sistema - sertifikati, pakovanje i deklarisanje voća i povrća - koji će omogućiti izvoz u Rusku Federaciju po njihovim fitosanitarnim standardima", zaključio je Šarović.





Biznis.ba / SRNA